Це вже буде не "Нептун": полковник запасу ЗСУ відповів, як модернізують українську ракету
Україна планує збільшити дальність ракет "Нептун" до 1000 кілометрів. І вже у 2024 році удесятеро збільшити виробництво.
Про це у своєму телеграм-каналі написав речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук з посиланням на повідомлення членів Комісії з національної оборонної стратегії Конгресу США. У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припустив можливості даного виду зброї внаслідок модифікації.
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"Мабуть, це буде вже інша ракета. "Нептун" – модифікація старої радянської ракети Х-35, далі була модифікація Х-35У. Тобто зі 140 – 150 кілометрів її довели до рівня 280 – 300 кілометрів. По наземних цілях дотягнули до 400 кілометрів. А вже далі з більшою дальністю – буде інша ракета", – зауважив Світан.
Як може змінитися ракета
За словами військового експерта, можливо залишити такою ж систему управління і двигун. Але сама центровка ракети буде інша. Відповідно необхідний й інший стартовий майданчик.
"Це серйозна проєктна робота, але однозначно вона може бути. З більшою бойовою частиною. Нам реальну треба біля 500 кілограм для виконання завдань, знищення бетонних військових заводів. Для цього і треба дистанції біля 1000 кілометрів", – сказав він.
Ба більше – модифікацію нової ракети можна "дотягнути" на дальність і 2 – 2,5 тисяч кілометрів.
"Це щоб діставати до заводів, які танки виробляють. А от по Кримському мосту ми можемо відпрацювати тими "Нептунами", які є. Але треба відповідна їх кількість", – додав Світан.
Що відомо про "Нептун": останні новини
- Про модернізацію ракети "Нептун" мовилося давно. Так, основною її перевагою буде ураження російських об'єктів у глибокому тилу.
- "Нептун" відзначилась роботою по російському крейсеру "Москва", який успішно пішов на дно Чорного моря. Ба більше – це унікальна ракета, яка сама може обирати цілі.
- Ймовірно, модифікована ракета може завдавати ударів по наземних цілях. Зокрема, на узбережжі. З погляду технічної імплементації, так навіть легше.