За деякими характеристиками навіть кращі, ніж F-16: як допоможуть ЗСУ шведські літаки Gripen
Президент України заявив, що українські військові вже починають тестувати шведські бойові літаки Gripen. Та ці винищувачі – хороше доповнення до авіапарку ЗСУ особливо в протистоянні з російською авіацією, яка має перевагу в повітрі.
Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що вони допоможуть стримувати удари російської авіації особливо в зоні фронту. Володимир Зеленський зазначив, що Україна поступово наближає той момент, коли ці літаки з'являться в українському небі.
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"Це якраз ті, які будуть збивати літаки противника, гелікоптери, дрони, частково деякі види ракет. Можуть завдавати ударів й по техніці. Але, як правило, це винищувачі, які діють в повітрі", – розказав Маломуж.
Він зауважив, що літаки F-16 – більше багатоцільові. Навчання на літаках Gripen триватиме значно менше – воно може бути до 3 місяців. До слова, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські пілоти навчатимуться на F-16 щонайменше 6 місяців.
Окрім того, для цих шведських винищувачів не треба такі злітно-посадкові смуги, які треба для американських F-16.
Можемо отримати десь до кінця осені й одразу задіяти в бойових умовах тактичного рівня,
– припустив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.
Як можуть допомогти Україні шведські винищувачі Gripen: дивіться відео
Навчання українських пілотів та можлива передача Gripen
- У лютому 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що ЗСУ хочуть отримати винищувачі Gripen. Однак у червні на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" він зауважив, що Україна більше зосереджена на отриманні F-16.
- Ще в травні було відомо, що Швеція дозволила навчання українських пілотів на цих винищувачах. Військовослужбовці займатимуться на тренажерах та матимуть пробні польоти на літаках.
- В Офісі Президента заявили, що передачу цих шведських винищувачів треба буде погоджувати з іншими країнами. Адже в цих літаках є такі складові, які потребують згоди інших.
- Президент України 19 липня відвідав Швецію, де обговорив військову співпрацю. Глава держави наголосив, що нині є проривний результат щодо літаків Gripen – українські військові вже починають їх тестувати.