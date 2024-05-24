Є 2 варіанти, – офіцер ЗСУ сказав, як НАТО може допомогти Україні прикрити небо

Видання Politico повідомило, що Володимир Зеленський відвідає Францію та проситиме країни НАТО збивати російські ракети. Також, начебто, це питання розглядають у Польщі, адже російська ракета порушувала їхній повітряний простір. Існує 2 варіанти, як НАТО може допомогти Україні закрити небо.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що можна розмістити ППО на території України або ж захищати українське небо з територій сусідніх країн НАТО. Перший варіант є кращим для нашої країни, але поки подібні ініціативи в НАТО не підтримуються.

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На думку Березовця, плани та наміри щодо розміщення системи ППО країн НАТО в окремих українських регіонах, зокрема Одеська область та певні області на Заході України, існували та проговорювались. Є 2 варіанти реалізації:

Перший – на території України можуть розмістити батареї протиповітряної оборони, наприклад, уряду Франції, тобто іноземний легіон. Також це можуть бути військові представники, для прикладу, держав Балтії.

– на території України можуть розмістити батареї протиповітряної оборони, наприклад, уряду Франції, тобто іноземний легіон. Також це можуть бути військові представники, для прикладу, держав Балтії. Другий – союзники збиватимуть російські ракети із власних територій, враховуючи радіус дії системи ППО, наприклад, Patriot, NASAMS або ж SAMP/T. Однак такий варіант є досить обмежений, адже системи ППО потрібно буде розміщувати на прикордонних територіях з Україною.

Перший варіант щодо розміщення батарей ППО на території України виглядає логічніше з огляду на їхню дію,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

За словами Березовця, союзники України можуть розглядати перший варіант. Також він наголосив, що ініціатива уряду Німеччини щодо надання нашій країні нових систем Patriot не вдалась.

Якщо не погоджуються їх передати, то є варіант їх розміщення тут (в Україні – 24 Канал) з їхніми військовими. У такий спосіб вони будуть прикривати не лише наші регіони, а й самих себе,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Системи ППО для України: коротко