Віцепрем'єрка Стефанішина розповіла, як НАТО пояснює Україні зволікання з наданням ПДЧ

НАТО не поспішає надавати Україні План дій щодо членства в Альянсі. Однією з причин зволікання є небажання урядів деяких країн дратувати російського лідера Володимира Путіна.

Таку думку висловила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Демократія у дії", яка проходить у Києві.

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НАТО зволікає з наданням Україні ПДЧ: причина

Стефанішина нагадала, що 13 років тому Альянс зафіксував позицію про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. На її думку, подальше мовчання щодо перспектив цих країн є "найбільшою помилкою союзників".

Якщо ми говоримо про наших партнерів, і я говорю не тільки про США, а також про Францію, Італію, Німеччину, ніхто не хоче дратувати Росію. І ми часто чуємо, що коли зміниться керівництво Росії, тоді Україна почує відповідь,

– зазначила віцепрем'єрка.

Вона також розповіла, що з часу Бухарестського саміту у 2008 році прямих кроків для членства України та Грузії не було. Однак це не зупинило Росію від агресії у Грузії, окупації Кримського півострова та розв'язування війни на Донбасі.

Позиція Альянсу вже не актуальна

"Потрібно розуміти реальність. Тепер мова вже не про те, що ми не повинні дратувати Росію, а про те, що нашим державам потрібно захищатися від агресора", – заявила Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, Україна робить внесок у колективну оборону і політику безпеки, зміцнюючи цим південний фланг НАТО. Водночас в Альянсу щодо нього наразі немає стратегії взагалі, стратегія ж України полягає у захисті своїх кордонів.

"Ми розуміємо, що це не рішення, яке приймається за одну ніч, що ми на початку дуже довгого шляху. Але ми говоримо про стратегію на 10 років і країни, які підтримують політику відкритих дверей і підтримують Україну та Грузію на цьому шляху", – переконана Стефанішина.

Віцепрем'єрка вважає, що саме зараз дуже вдалий час для надання Україні ПДЧ, зокрема через те, що чинний президент США добре знає про Україну і може бути готовий підтримати її на цьому шляху.

Перспектива членства України в НАТО: коротко