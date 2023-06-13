Це не Макрон, – Крамаров сказав, що означає дзвінок Шольца Путіну

Німецькі політики останнім часом зробили багато гучних заяв. Зокрема Олаф Шольц наголосив, що прагнутиме "справедливого миру" у війні Росії проти України. Також зібрався подзвонити Путіну. А глава міноборони пообіцяв ЗСУ 100 танків Leopard 1 A5 до кінця року.

Ці заяви свідчать про зміну вектора німецьких політиків, які останні років 20 були заточені на дружбу з Росією. Тепер Німеччина підтримує Україну. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Поставить ультиматум

В цьому сенсі дзвінок канцлера Німеччини російському диктатору буде відрізнятися від розмов з ним президента Франції на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тоді Еммануель Макрон вів миролюбні розмови з Путіним про "якось все припинити" чи "відрізати від України певний шматок територій і дістатися якогось компромісу".

Шольц ймовірно в розмові з Путіним поставить ультиматум безвихідності, щоб Росія звільнила всі окуповані території. Це дозволить цивілізованому світу розпочати з Росією хоча б якийсь діалог про її майбутнє після перемоги України,

– наголосив військовий експерт.

Насправді партнери України вірять саме в такий розвиток подій. Вони хочуть бачити перемогу України, і саме тому надають нам сучасну зброю, якою зараз вправно користуються наші воїни.

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В цьому контексті буде відбуватись лише поширення і поглиблення підтримки України. І зокрема посилення тиску на Кремль – не в контексті перемовин та компромісів, а якнайшвидшої капітуляції Росії,

– впевнений Андрій Крамаров.

А Росії залишається лише вести інформаційну війну та розганяти фейки щодо "послаблення" підтримки України з боку партнерів чи нібито "поразку" українських сил на полі бою.

"Адже сьогодні медійне поле бою – єдине де російські пропагандисти не зазнають поразки", – підкреслив він.

Шольц подзвонить Путіну Канцлер Німеччини заявив, що має намір Канцлер Німеччини заявив, що має намір поновити особистий контакт з Путіним . Шольц планує зателефонувати російському диктатору, проте не уточнив, коли це має відбутися. Також він наголосив, що задля "справедливого миру" Росії необхідно повністю вивести свої війська з території України.

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