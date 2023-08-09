Не так активно використовують порт: як окупанти реагують на "бавовну" в Бердянську

Ситуація в Азовському морі набагато складніша, ніж у Чорному. Адже вихід до нього Україна має лише через Керчинську протоку. Однак до тимчасово окупованого Бердянська "бавовна" частенько навідується з повітря.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Він зауважив, що наразі Сили оборони не мають можливості для атак з води в Азовському морі.

Важливо Пройшли один із найскладніших етапів, – Самусь про просування ЗСУ на Півдні

Швидко виходять у море

Для України є величезна перевага, адже Бердянську затоку й загалом акваторію видно, як на долоні з половини міста. Окупанти чудово про це знають. Коли відбуваються чергові прильоти по ворожих позиціях у Бердянську чи на околицях, то пришвартовані кораблі виходять у море, російські загарбники тікають, бо розуміють, що наступним може бути будь-яке судно, яке там стоїть.

Росіяни вночі у трусиках вибігають й ховаються по дворах,

– зазначив Дудукалов.

Окупанти продовжують використовувати порт, зокрема привозять зброю чи паливно-мастильні матеріали й вивозять до Росії зібраний урожай на окупованих територіях. Однак ворог не може використовувати його для перекидання важкої техніки.

Насамперед через те, що порт добре видно, а море мілке й ним не можуть ходити великі кораблі. На щастя, Росія не може використовувати його оперативно та ефективно. Проте окупанти досі контролюють порт у Бердянську з усіх боків.

Чому Росія не використовує Азовське море на повну потужність: дивіться відео

Росія використовує крадені судна

Зараз зашкодити окупантам можна хіба що з повітря. Російські загарбники використовуватимуть Азовське море, допоки воно не перейде під вогневий контроль ЗСУ. Коли це станеться, то панічні настрої ворога лише посиляться, адже росіяни боятимуться втратити кораблі.

"Вони навіть не свої судна використовують, а ті, що вкрали у міжнародних організацій та інших країн, які пришвартували їх у Бердянську чи Маріуполі. Як виявилося флоту, який окупанти можуть активно використовувати в акваторії Азовського моря, у росіян немає", – сказав заступник голови Бердянської районної ради.

Ситуація на Бердянському напрямку: останні новини