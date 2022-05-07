Як окупанти знищували "Азовсталь" упродовж війни: опублікували серію супутникових знімків

У мережі з'явились супутникові знімки заводу "Азовсталь" у Маріуполі. За ними можна простежити, як цей об'єкт зазнавав обстрілів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Компанія Planet продемонструвала, як виглядав "Азовсталь" з космосу у 8 різних дат, починаючи з 10 березня.

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На одному зі знімків навіть зафіксували момент, коли бомби впали в море поряд із заводом. А на фото від 3 і 4 травня видно дим, який підіймається над кількома ділянками "Азовсталі".

Як змінювалась територія заводу "Азовсталь"

Наслідки руйнування в деталях

Один з основних способів потрапити на територію заводу з міста – по двох мостах через річку Кальміус. На супутникових знімках видно, що 10 березня мости ще були цілими, але до 27 квітня їх вже повністю знищили.

Також поруч у воді можна побачити великі кратери, які вказують на те, що територію заводу росіяни атакували неодноразово.



Кратери у річці внаслідок бомбардування / Фото SkyNews

Мости та інші контрольно-пропускні пункти зазвичай руйнують, щоб запобігти приходу підкріплень або зупинити вихід військ із заданого району,

– пояснив науковий співробітник оборонного аналітичного центру RUSI Ед Арнольд.

Також завдяки супутниковим знімкам можна побачити й наслідки руйнування цеху в центрі заводу.

Аналогічна ситуація зі складовими приміщеннями. І якщо ще 27 квітня вони були цілими, то 1 травня вони були вже повністю зруйновані. Зауважимо, що якраз 1 травня після кількаденного режиму тиші росіяни почали знову обстрілювати завод попри те, що там досі перебували цивільні люди.

Очевидно, що Росія завдала серйозної шкоди заводу, де окрім військових прихисток знайшли мирні люди.

Ситуація на "Азовсталі": коротко про штурм заводу

1 травня, після того, як офіційно повідомили про евакуацію з заводу, росіяни знову почали знову обстрілювати "Азовсталь" попри оголошений режим тиші.

2 травня внаслідок бомбардування заводу загинули 2 цивільні жінки. Тоді ж бійці полку "Азов" дістали з-під завалів близько сотні громадян, серед яких – літні люди й діти.

3 травня росіяни розпочали сильно штурмувати "Азовсталь", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу. Тоді ж повідомили, що зв'язку із захисниками немає.

Ввечері звернення записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко вийшов на зв'язок і повідомив, що йдуть важкі та кровопролитні бої. Однак українські захисники продовжують виконувати наказ й тримати оборону. Він додав, що в підземеллях маріупольської фортеці перебувають цивільні, які ще не встигли евакуюватися.

5 травня, командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" наголосив, що бої за "Азовсталь" й далі тривають. Але потрібно подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках без належного лікування.

Окупанти блокують наших захисників на території "Азовсталі" й обстрілюють та бомбардують завод з усієї наявної у них зброї, намагаючись взяти будівлю під контроль.

За інформацією ЗМІ, наразі в Маріуполі перебувають близько 2 тисяч російських військових, решту перекинули на інші напрямки в Східній операційній зоні.

Тим часом в ООН заявили, що не можуть взяти на себе відповідальність за евакуацію військових з "Азовсталі".

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