Як палала і тонула "Москва": з'явилося видовищне відео
18 квітня 2022 , 11:12Читать новость на русском
Джерело:твіттер OSINTtechnical
Українські ракети "Нептун" кілька днів тому потопили російський крейсер "Москва". В мережі опублікували видовищне відео, на якому видно, як палає та тоне рятувальний буксир корабля.
Відео поширив 18 квітня журналістський проєкт Osinttechnical
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Дослідники з Osinttechnical наголосили, що на відео помітно лише морський рятувальний буксир "Шахтар", який був на кораблі "Москва".
Кадри показують частину російського крейсера, який палає та тоне.
Як палала і тонула "Москва": дивіться відео
Що відомо про затоплення "Москви": коротко
- Українська сторона офіційно не підтверджувала та не спростовувала, що наші військові атакували крейсер 14 квітня. У Міноборони наступного дня лише сказали, що в умовах воєнного стану "інформація теж є зброєю". Водночас ЗСУ раніше підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун".
- Також частина чиновників, серед них і Олексій Арестович, кажуть, що крейсер підбили українським береговим ракетним комплексом "Нептун". У борт влучило 2 – 3 ракети, а після цього там здетонував весь боєзапас.
- На судні було приблизно 510 членів екіпажу. В день початку потоплення радник голови ОП Олексій Арестович казав, що на морі шторм. Саме через це службовцям ВМС Росії не могли швидко надати допомогу.
- З кораблем практично потонув образ "незламного російського флоту". У Криму перестають вірити ЗМІ, а командування армії Росії настільки було шоковане, що заборонило вихід своїх кораблів із Севастополя.
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