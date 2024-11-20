Нові правила переведення у ЗСУ: як тепер все відбувається – без командира і за хвилини

Міноборони запровадило нові правила переведення військових між підрозділами. Тепер рапорт можна подати через цифровий сервіс.

В Україні оновили правила переведення військовослужбовців між підрозділами, і тепер цей процес став швидшим та зручнішим. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко.

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Що відомо про нову процедуру в Армія+

Військові можуть змінювати місце служби через цифрову систему, без необхідності узгодження з командирами в більшості випадків.

За словами заступниці міністра, військові мають можливість подавати рапорти через платформу Армія+, що дозволяє значно скоротити час розгляду. У середньому на ухвалення рішення витрачається до 72 годин. У разі відмови військовослужбовець отримає чітке пояснення причин.

Зверніть увагу! Нововведення охоплюють переведення з тилових частин до бойових, між бойовими підрозділами, а також з бойових до тилових за наявності медичних рекомендацій від ВЛК. Система забезпечує прямий зв’язок військовослужбовця із кадровим центром ЗСУ, що виключає затримки через адміністративні процедури.

Як зазначила Черногоренко, у разі потреби погодження з командиром кадровий центр самостійно займається розв'язанням цього питання, забезпечуючи максимально швидкий результат в інтересах військового.

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