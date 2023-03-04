Мобілізація в Україні: як підтвердити право на відстрочку

Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, у деяких випадках вони мають право на відстрочку.

Як же підтвердити право на відстрочку від мобілізації, інформує 24 Канал.

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Порядок дій, як отримати відстрочку

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначено, хто має право на відстрочку від мобілізації. Воно реалізується шляхом подання заяви разом із низкою документів. Їх потрібно підготувати перед візитом до ТЦК та СП.

У заяві необхідно вказати паспортні дані, прохання надати відстрочку відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а ще дату і підпис.

До заяви варто додати усі необхідні документи, що підтверджують право на відстрочку. Після цього її реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК. Комісія розглядає заяву та ухвалює рішення щодо надання відстрочки.

Військовозобов'язаному надають виписку з книги протоколів. В ній зазначають прізвище, ім'я та по батькові; дату народження; підстави відстрочки; номер і дату протоколу відстрочення; прізвища, ім'я, по батькові та підписи членів комісії ТЦК.

Людина отримує довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні. Цей документ і пред'являється на вимогу про наявність відстрочки.

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Хто має право на відстрочку

Зауважимо, що детальний перелік визначений у статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, серед категорій громадян, які мають право на відстрочку: