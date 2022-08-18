Більш ніж 80-85% знищених “Калібрів”, – військовий оглядач про ефективність роботи ППО

російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по містах України. Однак українські сили ППО збивають велику кількість ворожих ракет.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну був невисокий показник знищення російських ракет.

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Зокрема, після 24 лютого українська ППО ліквідовувала 20 – 25% крилатих ракет типу "Калібр".

Це було величезне везіння, коли ми могли знищити таку кількість ракет, які по нас запускалися. Але зараз ми бачимо зовсім інші показники. Це більш ніж 80 – 85% знищених "Калібрів". "Калібр" – це найсучасніша і найскладніша після "Кинджалу" ракета у плані знищення,

– зазначив Коваленко.

Як посилилася українська ППО

За словами військового оглядача, за майже 6 місяців війни українські військові добре відпрацювали навички знищення ворожих ракет.

Олександр Коваленко Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Зараз наші фахівці ППО мають найбільший у світі досвід протидії російській ракетній зброї. Яка ще країна у світі використовувала свою ППО, яка по факту є старою радянською, проти такої величезної кількості різноманітної ракетної зброї? Крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-155, Х-555, П-800 "Онікс", Х-25. Можна перелічувати до нескінченності ту кількість ракет, які ми зараз знищуємо.

Коваленко зазначив, що в Україні напрацювали алгоритм, як діяти проти кожного типу ракет ворога.

"Зараз ми маємо значно більший досвід. Ми знаємо, де і яку саме систему застосовувати, яке реагування повинно бути", – сказав він.

Як Україна збиває ворожі ракети

Військовий оглядач розповів, що, зокрема, для знищення російських ракет Україна успішно застосовує авіацію.

"Також російські окупанти не наважуються заходити у наш повітряний простір там, де діє наша ППО. Це теж вплинуло на те, що ми значно підвищили можливості для захисту нашої території від ударів російських окупантів", – зазначив Коваленко.

Він додав, що суттєву роль у посиленні української ППО також можуть зіграти батареї до сучасного зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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