Як працюватиме громадський транспорт у випадку локдауну: відповідь МОЗ
Джерело:ТСН
Під час нового локдауну, ймовірно, обмежувати роботу громадського транспорту не будуть. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що це не дає додаткового епідеміологічного впливу.
Зупинка громадського транспорту сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Важливо Україна невпинно несеться до нового локдауна
Як діяли інші країни з транспортом
Тому чиновник каже, що основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог під час перевезення. Зокрема, обмеження кількості людей в маршрутках та виділення додаткового транспорту.
Найімовірніше, у межах можливих локдаунів або червоних зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту,
– сказав Кузін.
Питання транспорту розглядатимуть місцеві комісія ТЕБ та НС
Санлікар нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.
Комісія, власне, й ухвалюватиме рішення про доцільність або недоцільність припинення роботи громадського транспорту.
Що відомо про карантин в Україні
- Станом на 11 жовтня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувало 16 регіонів.
- Уряд затвердив перелік нових обмежень на міжобласні перевезення. Тепер водії транспортних засобів та пасажири повинні мати COVID-сертифікат.
- Влада стверджувала, що у Києві поки вводити максимально жорсткий карантин немає потреби. Про це говорив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив.
- Натомість у Львові з 14 жовтня влада планує дозволити відвідувати ресторани та інші заклади тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію.