Знищені будинки, обстріли та полонені вагнерівці: як прикордонники обороняють Бахмут

Найгарячішою точкою передової залишається місто-фортеця Бахмут. Бої за нього тривають вже понад пів року, однак щодня вони лише посилюються.

Як відомо, російське командування стягнуло до міста свої найбоєздатніші підрозділи, однак оточити населений пункт їм не вдається. На цьому напрямку ворог зазнає шалених втрат.

Читайте також Останні 48 годин навколо Бахмута тривають важкі бої, – британська розвідка про складну ситуацію

Яка ситуація у місті

На відео видніються кадри знищеного міста. Журналіст Левко Стек зауважив, що у Бахмуті складно знайти будівлю, яка не була б ушкоджена. Це свідчить про інтенсивність боїв, роботу ворожої авіації та постійні артилерійські обстріли.

Ба більше, російські піхотинці не полишають спроб оточити населений пункт, однак на захисті Бахмута стоять українські прикордонники.

Захисники у співпраці з розвідкою дають вогневу відсіч ворогу осколковими снарядами з БПЛА, мінометів та іншої техніки.

Як прикордонники захищають Бахмут: дивіться відео 18+

Як поводяться з полоненими

Оператор зафіксував момент взяття у полон вагнерівця, якого наші захисники одразу допитали.

Окупант виявився ув'язненим за створення незаконної хімічної лабораторії. Покарання відбував у місті Кунгур. Бойовик ПВК "Вагнера" розповідає, що за участь у бойових діях в Україні йому пообіцяли 195 тисяч рублів та помилування.

На війні в Україні загарбник був санітаром. Він розповів, що поранених росіян залишали вмирати, а дезертирів просто розстрілювали (до речі, за словами окупанта, такі норми прописані у них в контракті). Крім того, полонений розповів про "5 смертних гріхів "Вагнера". Серед них:

Мародерство,

Насильницькі дії,

Наркотики,

Алкоголь,

Дезертирство.

Як бачимо, за таким принципом керівництво ПВК "Вагнера" могло зі спокійною душею розстріляти більшість своїх бойовиків.

Бої за Бахмут: останні новини