"Найкраща відповідь за Кривий Ріг і Суми": в України є потенціал для знищення балістики

В умовах постійних ударів балістичними ракетами по прикордонних і прифронтових містах, як-от Харків, Суми та Кривий Ріг, дедалі гострішою стає потреба у вітчизняних розробках, здатних знизити загрозу таких атак.

Україна вже має кілька перспективних проєктів, які можуть ефективно протидіяти цій загрозі. Вони значно дешевші за американську систему Patriot і ізраїльську "Пращу Давида". Йдеться про вітчизняні комплекси "Кольчуга" та "Кільчень". Більше 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Які є проблеми з виявленням та знищенням балістики

Криволап наголосив: якщо дальність удару "Іскандера" 500 кілометрів, необхідно забезпечити виявлення моменту, коли оперативно-тактичний ракетний комплекс виїжджає зі сховку й займає позицію для пуску.

Такі системи можуть ефективно працювати лише за наявності сучасних систем дальнього радіолокаційного виявлення. Навіть АВАКС на такій відстані навряд чи зможе постійно відстежувати переміщення саме ОТРК. Проте можна розглядати використання штучного інтелекту для розпізнавання образів та пошуку певних закономірностей у діях ворога, адже військові зазвичай діють за алгоритмами.

Втім, наявних ефективних систем я не бачив і не знаю,

– зазначив авіаексперт.

Фактично, єдина можливість – це супутникове спостереження, і то лише за допомогою SAR (радіолокаційного випромінювання поверхні). Але це повільний процес, що не працює в режимі реального часу. На розгортання ОТРК потрібно близько 20 хвилин, а політ ракети – близько 5-10 хвилин, залежно від дистанції. Тобто система реагування має бути максимально швидкою.

Далі – припустимо, що вдалося виявити комплекс. Наступне завдання – точно визначити координати цілі, оперативно передати їх засобам ураження. Найефективнішим засобом у цьому випадку могла б бути балістична ракета, здатна діяти на такій відстані. Але постає питання: чи встигне вона уразити ОТРК до того, як ракета цього комплексу досягне нашої території.

Про "Кольчугу" і "Кільчень"

Коли Костянтин Криволап замислився над засобами виявлення і протидії, то згадав про українську розробку – систему пасивного радіоспостереження "Кольчуга". Колись навколо неї було багато скандалів, і фактично її розвиток був зупинений під тиском США.

Але ця система пасивної горизонтальної розвідки була унікальною. У світі її ніхто так і не зміг повторити, а вона дозволяла б виявляти цілі на відстані до 700 кілометрів,

– зауважив він.

Після 2014 року основні фахівці підприємства, яке розробляло "Кольчугу", переїхали з Донецька до Києва і створили нову компанію, яка зараз активно працює над різноманітними проєктами. Чи йдеться зараз про відновлення "Кольчуги" – невідомо.

Ще одна перспективна українська розробка – це зенітно-ракетний комплекс "Кільчень", представлений у 2018 році КБ "Південне". Ракети для нього мали виробляти на "Південмаші", а радіолокаційні системи – інші українські підприємства. Передбачалося, що вартість комплексу буде у 7 – 8 разів нижчою за американський Patriot, і навіть якщо ціна зросла б удвічі – все одно це було б у кілька разів дешевше.

Цікаво! Ізраїльська система "Праща Давида" коштує приблизно втричі дешевше за Patriot, і ракети до неї – також.

КБ "Південне" просило 3 роки на створення прототипу, що є цілком нормальним терміном. Навіть якби це зайняло 4 роки – це не критично. Але розробку так і не запустили. Можливо, зараз, коли в Україні нарешті заговорили про створення власної системи стратегічної ППО, комплекс "Кільчень" міг би стати її частиною.

Це була б найкраща відповідь за Кривий Ріг і Суми,

– наголосив авіаційний експерт.

Нагадаємо, внаслідок російського удару балістикою по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 осіб, поранено – 75. У Сумах у результаті атаки ворога загинули 35 людей і відомо про понад 120 постраждалих.