Медведчук буде мертвим як проєкт, – політолог Чаленко

Політичний вплив кума Володимира Путіна Віктора Медведчука – з початку запроваджених проти нього санкцій Ради нацбезпеки – добряче зменшився. Почалось усе з того, що олігарх втратив свої медіа.

Потім – у Медведчука відібрали трубопровід, на якому той роками заробляв мільйони завдяки російському дизелю. Та й відкрита справа проти олігарха, де його звинувачують у держзраді, – змушує його нервувати.

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Обшуки та санкції РНБО

До родичів і в офіси Віктора Медведчука 24 червня знову прийшли силовики з обшуками. Навідались навіть до матері дружини Медведчука.

Зверніть увагу! 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони ввела проти Медведчука та його дружини Марченко санкції. Подружжя 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони ввела проти Медведчука та його дружини Марченко санкції. Подружжя звинуватили у фінансуванні терористів. Підливає олії у вогонь і те, що Рада нацбезпеки має переглянути санкції щодо Віктора Медведчука та його компаній. А це своєю чергою може ще погіршити й до того сумне становище Медведчука.

"Ми можемо робити висновки про болючість цих подій для Медведчука. Це послаблює його імідж. Він навіть не може захистити мати своєї дружини й це показує його як слабку людину", – вважає журналіст Сергій Лещенко.

Медведчук програв війну Банковій

Важко оцінити, скільки втратив Медведчук у грошах, але політично війну з Банковою він уже програв. Навіть Кремль усе більше відмежовується від лідера ОПЗЖ та готується робити ставку на когось менш токсичного.

Ніша звільнилась. Рейтинги ОПЗЖ падають. Очевидно, як проєкт він (Медведчук – 24 канал) буде мертвим. Треба посилювати внесок цих грошей, які вкладали в Медведчука і його медіаімперію,

– вважає політолог Ігор Чаленко.

Складно поки що прогнозувати, чи опиниться Медведчук за ґратами. Адже для цього потрібна не лише політична воля Володимира Зеленського й рішення РНБО, а й чесні суди. На них Медведчук теж має чималий вплив. Втім, як мінімум, зірка "недоолігрха" Медведчука на політичному олімпі найближчим часом точно згасне.

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Те, чим закінчиться справа проти Медведчука – звинувачення в держзраді й закиди у фінансуванні терористів – стане маркером одночасно й ефективності судової та правоохоронної системи, і реальної боротьби з олігархами в державі.

Справа проти Медведчука: коротко