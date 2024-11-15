Момент істини для Путіна: 2 фактори, чому Росія поспішає з наступом на фронті

Росія продовжує активний наступ на фронті й, попри дефіцит живої сили та техніки, всіляко намагається зберегти цей темп. Подейкують, що зараз Владімір Путін хоче захопити якомога більше територій, аби показати свою силу новообраному президенту США Дональду Трампу.

Проте це не так. Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що насамперед російський диктатор опікується власними перспективами й своїм режимом.

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Як Путін хоче схилити Україну до переговорів

Микола Маломуж зазначив, що коли російська армія втратить динаміку наступальних операцій, то Україна зможе контратакувати й розгорнути нову стратегію звільнення території.

А це може призвести до падіння режиму, тому для Путіна це момент істини,

– зазначив генерал армії.

Зараз Кремль визначив вісім основних стратегічних напрямків, чотири з яких проривні, й кидає туди якомога більше сил. Поки Україна формує додаткові частини й отримує техніку від партнерів, ворожі війська намагаються просунутися.

Крім того, Росія, ймовірно, збирається повернутися до тактики масованих обстрілів України, щоб подавити дух людей і українці протестували проти активної фази війни.

Єдина перевага Путіна, що його армія може і наступати намагатися на фронті, й щодня завдавати ударів по мирному населенню. Він розраховує, що ці два фактори схилить українців до "мирних переговорів" з Росією,

– мовив Маломуж.

У такий спосіб російський диктатор намагатиметься врятувати свій режим та показати Трампу й третім країнам, що тільки на його умовах можна зупинити війну.

Так, в ніч на 13 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, використавши крилаті та балістичні ракети, а також дрони. Експерти вважають, що атака не є сигналом Трампу, а частиною підготовки до можливих масованіших ударів.