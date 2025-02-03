Путін випадково проговорився про своє справжнє ставлення до мирних перемовин

Російський керівник Владімір Путін прямо сказав, що мирні переговори для нього нічого не означають. Показуючи свою "готовність" до них, диктатор хоче досягти двох цілей.

Він прагне заспокоїти Дональда Трампа, буцім Росія веде мирний процес, а також дестабілізувати ситуацію в Україні, нацькувавши людей проти Володимира Зеленського. Таку думку 24 Каналу висловив політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

Не пропустіть Як Путін може використати оперативну паузу на фронті для переговорів

Якою є справжня позиція Путіна щодо переговорів

З одного боку, Путін заявив, що Росія може вести переговори будь з ким і навіть послати якусь делегацію. Однак, це будуть звичайні статисти, а не високопосадовці або голови уряду.

З іншого – диктатор сказав, що підписувати з Володимиром Зеленським нічого не буде. Але іншого президента в Україні немає, тому виходить, що він загалом не хоче укладати мирний договір.

Він готовий до імітації переговорів за участі якихось статистів, але не готовий до завершення цих перемовин миром, тобто підписання мирної угоди,

– пояснив Ейдман.

Дивіться також У нас були контакти з новою адміністрацією США, але про загальні речі, – Зеленський

Яка мета в Путіна

Політолог вважає, що у такий спосіб Путін хоче задовольнити президента США Дональда Трампа, аби він заспокоївся. Буцім Росія веде мирний процес, не треба тиснути й відновлювати допомогу Україні.

Також глава Кремля прагне дестабілізувати ситуацію в Україні, об'єднавши людей проти Зеленського. Мовляв, одні почнуть казати, що переговори з терористами не ведуть. Інші ж, навпаки, будуть готові йти на компроміс, ціною поступок. А оскільки Путін не хоче підписувати договір із Зеленським, то треба його міняти.

Путін "копає" під Зеленського. Він дійсно не хоче вести з ним переговори й підписувати якісь угоди. Він хоче це робити з умовним Януковичем, щоб позбавити Україну спротиву й розбити українську армію, і потім взяти "тепленькими". Поставити свого ставленика, який наважиться підписати капітуляцію,

– припустив Ігор Ейдман.

Путін не вміє вести тонкі дипломатичні ігри, все зводиться до грубощів. Та навіть попри це, за словами соціолога, його план приречений.

Звернімо увагу, Зеленський вкотре заявив, що перемовини США з Росією без участі України небезпечні для всіх. На його думку, Росія насправді не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню.