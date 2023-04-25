Накопичують їх, аби зірвати контрнаступ ЗСУ: у ГУР розповіли, яка в Росії ситуація з ракетами

25 квітня 2023, 08:33
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Джерело:

"РБК-Україна"

Масованих ракетних атак уже не було понад півтора місяця. В Головному управлінні розвідки розповіли, з чим це пов'язано та скільки ще зброї має ворог.

Очільник ГУР Кирило Буданов в недавньому інтерв'ю журналістам констатував, що окупанти на певний час призупинили ракетні обстріли, адже виробляють нову зброю. За його словами, зараз головною ціллю противника є зривання потенційного контрнаступу Збройних Сил.

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Ворогові бракує ракет

Як зазначив головний розвідник України, більша частина з нововироблених Росією ракет буде застосована під час активних бойових дій в недалекій перспективі.

Накопичують (ракети, озброєння – 24 Канал) для зриву нашої наступальної операції,
– сказав Буданов.

Разом з тим він підтвердив, що ворожа держава могла виробляти до 60 ракет типів Х-101 та "Калібр" наприкінці минулого року, однак мала намір збільшувати ці обсяги.

Зверніть увагу! Скільки саме ракет окупанти можуть створювати зараз на підприємствах, Буданов не сказав, однак запевнив, що "ці обсяги є для них недостатніми за їх масштабами".

Окрім того, глава української розвідки переконаний, що в Росії зараз замало озброєння для проведення інтенсивних ракетних обстрілів.

Я вам поясню. Повертаємось в історію. Перший ракетний удар – у залпі було близько 120 ракет. Удари пішли щопонеділка, пам'ятаєте, це вже навіть як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів,
– констатував керівник ГУР.

Скоро буде знакова битва

  • Під час цього ж інтерв'ю Кирило Буданов натякнув, що скоро Україна спостерігатиме за найбільш знаковою битвою для новітньої історії нашої держави. Однак досі залишається невідомим, коли ж вона станеться.
  • Також очільник розвідки вірить, що деокупація усіх територій нашої країни відбудеться у 2023 році. І, очевидно, що Україна докладе максимум зусиль, аби повернути Крим.
  • Водночас говорити про терміни контрнаступу, за його словами, зараз не доцільно. Хоча новини про потенційні операції ЗСУ лякають окупантів, що є позитивом.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак