Накопичують їх, аби зірвати контрнаступ ЗСУ: у ГУР розповіли, яка в Росії ситуація з ракетами

Масованих ракетних атак уже не було понад півтора місяця. В Головному управлінні розвідки розповіли, з чим це пов'язано та скільки ще зброї має ворог.

Очільник ГУР Кирило Буданов в недавньому інтерв'ю журналістам констатував, що окупанти на певний час призупинили ракетні обстріли, адже виробляють нову зброю. За його словами, зараз головною ціллю противника є зривання потенційного контрнаступу Збройних Сил.

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Ворогові бракує ракет

Як зазначив головний розвідник України, більша частина з нововироблених Росією ракет буде застосована під час активних бойових дій в недалекій перспективі.

Накопичують (ракети, озброєння – 24 Канал) для зриву нашої наступальної операції,

– сказав Буданов.

Разом з тим він підтвердив, що ворожа держава могла виробляти до 60 ракет типів Х-101 та "Калібр" наприкінці минулого року, однак мала намір збільшувати ці обсяги.

Скільки саме ракет окупанти можуть створювати зараз на підприємствах, Буданов не сказав, однак запевнив, що "ці обсяги є для них недостатніми за їх масштабами".

Окрім того, глава української розвідки переконаний, що в Росії зараз замало озброєння для проведення інтенсивних ракетних обстрілів.

Я вам поясню. Повертаємось в історію. Перший ракетний удар – у залпі було близько 120 ракет. Удари пішли щопонеділка, пам'ятаєте, це вже навіть як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів,

– констатував керівник ГУР.

Скоро буде знакова битва