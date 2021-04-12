"Кримнашистського" ентузіазму не буде, – як росіяни сприйматимуть новий наступ на Україну

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У разі повномасштабної війни Росії проти України росіяни не будуть масово виходити на вулиці. Водночас не буде і "кримнашистського" ентузіазму, як у 2014 році.

Джерело:

"Українська правда"

Таке припущення висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він підкреслив, що невдоволення серед росіян зростатиме з наростанням втрат на фронті.

Важливо Імперське безумство, – Піонтковський розповів, чим для Путіна завершиться війна на Донбасі

Крім того, за словами публіциста, у стані війни Путіну загрожуватимуть не масові виступи, а силовий переворот всередині бункера.

США – це єдина сила, яка може зупинити Путіна, яка досить чітко заявила в останні дні, що готова це зробити. "Україна не залишиться одна, ми ніколи не дозволимо подальшого розширення російської агресії" – такою мовою Захід з Росією ніколи раніше не говорив,
– підкреслив Піонтковський.

Він пояснив, що у разі чергової російської агресії американці вживуть заходів. У цьому контексті мовиться про запровадження санкцій. Як зазначив Піонтковський, США перейде до тотальної економічної війні.

А це означає:

  • відключення від SWIFT,
  • нафтове ембарго,
  • арешт "російського трильйона", активів олігархів і чиновників, близьких до Путіна.

Американці не пошлють військові дивізії битися в Україні. Але все інше в плані військової підтримки буде зроблено: поставки зброї, радники, інструктори, присутність кораблів в Чорному морі,
– додав публіцист.

Піонтковський підсумував, що ці заходи абсолютно руйнівні для російської економіки. Він зауважив, що вже видно, як нервово поводиться рубль на фондових ринках.

Зверніть увагу! Останнім часом рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

У цьому контексті США висловили "глибоку стурбованість" тим, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі. Тому Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність. Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримають Україну в разі ескалації російської агресії. Підтримку Україні висловили й в ЄС та Канаді.