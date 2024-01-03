Висновки зробили миттєво, – Гуменюк сказала, як діє знервована російська авіація на Півдні

Нещодавно Силам оборони України вдалось відмінусувати на Півдні російські літаки класу "Су". Після цього знервована російська авіація почала діяти дещо інакше.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що війська України очевидно мінімізували авіаційний ресурс ворога. На збиття російських літаків Су відреагував і Юрій Ігнат.

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Гуменюк зазначила, що після збиття російських літаків на Півдні, окупанти 2 – 3 дні не підіймали авіацію в небо. Потім вони почали випробовувати інші пускові рубежі. До того ж один літак намагався запускати КАБи по узбережжю, а інший літак прикривав його.

Однак і цей досвід був не дуже переконливим для них. Тоді вони випустили 7 – 8 керованих авіабомб по узбережжю та швидко полетіли звідти, бо не почувались спокійними,

– зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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За її словами, російських тактичних літаків і над акваторією Чорного моря значно менше також. Регулярно фіксується виліт літаків МіГ-31, але й вони тримаються якнайдалі від повітряного простору, який контролює Україна своїми засобами ураження.

"F-16 також відкорегує їхню поведінку в повітрі", – наголосила Гуменюк.

Як вона зазначила, поруч із тим росіяни посилюють артилерійський компонент і збільшують кількість обстрілів населених пунктів. Зокрема, 2 січня в зоні відповідальності ОК "Південь" було понад 20 артилерійських обстрілів населених пунктів правого берега.

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