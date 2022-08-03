Малоймовірно, що росіянам вдасться відновити залізничне сполучення Херсона з Кримом, – Британія

Увечері 26 липня ЗСУ вдарили по залізничному мосту в Херсоні. Окупанти брешуть, що це ніяк не вплине на хід війни, проте насправді відсутність стратегічного сполучення є серйозною проблемою для росії.

Як стверджує міністерство оборони Великої Британії, зараз держава-агресорка не зможе відновити залізничне сполучення. Це призведе до дефіциту продовольство, яким забезпечували російських окупантів з території Криму.

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Шансів на відновлення залізничного сполучення практично немає

Британська розвідка каже, що залізничне сполучення між Херсоном та Кримом зруйноване. За їхніми даними, росіяни зараз не зможуть відновити пошкоджену інфраструктуру.

Внаслідок українського удару по російському потягу з боєприпасами в Херсонській області на півдні України, дуже малоймовірно, що росіянам вдасться відновити залізничне сполучення Херсона з Кримом,

– йдеться у повідомлені.

У розвідці додають, що замість пошкодженого Антонівського мосту росія створила тимчасову переправу. Зараз її використовують в цивільних цілях, однак згодом переправа служитиме і для перекидання військ та матеріально-технічного забезпечення.

ЗСУ за допомогою HIMARS завдали удару по залізничному мосту у Херсоні

За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, ЗСУ могли атакувати Антонівський міст у Херсоні саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку. Тож, ймовірно, окрім знищення безпосередньо стратегічно важливого для окупантів шляху, українські захисники ліквідували й частину особового складу противника.

Антонівський міст – це переправа, яка сполучає Херсон з окупованими частинами лівобережжя. Для росіян об'єкт має стратегічну цінність, оскільки саме ним вони доставляють до тимчасового окупованої Херсонщини боєприпаси та продовольство. Вперше про важливість сполучення британська розвідка написала 20 липня.

Через пошкодження моста наприкінці липня росіяни почали перекидати колони техніки в бік Нової Каховки, де утворився величезний затор, зокрема і з цивільних автомобілів.

Наразі росіяни звели понтонну переправу біля Дарівського моста. Але споруда не має такої пропускної спроможності, яку мав пошкоджений міст.

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