Як таргани, їх реально дуже багато, – Гайдай про перекидання великої кількості техніки Росії

На Луганщині тривають надпотужні бої. Ворог перекинув на територію області величезну кількість військової техніки.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, кількість окупантів неймовірна навіть попри те, що багато з них відмовляється йти в наступ.

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"Їх реально дуже багато, вони як таргани – лізуть з усіх щілин. Вони підтягнули техніку. Через Луганську область, просто для розуміння, за добу пройшло майже 2500 одиниць техніки. Це просто щось неймовірне", – заявив Сергій Гайдай.

Що відбувається в населених пунктах Луганщини

Також голова Луганської ОВА повідомив, що надпотужні бої тривають на межі з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної і Білогорівки.

Водночас Білогорівка вже фактично стала "другою Чорнобаївкою". Окупанти, за словами Гайдая, намагаються ставити понтонні мости в одному й тому ж місці – де вже розбили майже 90 одиниць важкої техніки й спалили купу росіян.

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Дуже важливою є Воєводівка, що розташована на межі з Сєвєродонецьком. Голова Луганської ОВА заявив, що зайти туди спокійно окупанти не можуть. При спробі зробити це – їх накриє артилерія Збройних Сил України.

Воєводівку вони кажуть, що взяли. Так "взяли", що зайти в неї не можуть, бо "чомусь" гинуть,

– заявив Гайдай.

Крім того, голова Луганської ОВА розповів про складну ситуацію в Рубіжному – нема води та газу. Водночас окупанти видали абсурдну "новину", мовляв, вони відкрили у місті лікарню, яка була закрита.

"Це наша лікарня, ми її наповнювали сучасним обладнанням. Це одне з кращих інфекційних відділень, його визнали одним з кращих в Україні. І вони зараз публікують таку маячню, що воно "стояло закрите повністю, занедбане, а вони його відремонтували і відкрили". Просто якийсь сюр", – сказав Гайдай.

Бої з ворогом на Донбасі: останні новини

Ворог продовжує наступати на Лиманському напрямку. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни намагаються захопити одну з ділянок місцевості на правому березі річки Сіверський Донець.

Ворожі війська вели наступ у напрямку Мар'їнки – хотіли штурмом взяти Комишуваху та Оріхове, але успіху не мали.

Станом на 18:00 13 травня, за даними Генштабу, на Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі поблизу населеного пункту Богородичне. Успіху не мали.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивіться відео