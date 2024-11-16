Як Трамп може переконати Путіна зупинити війну: аналітик назвав можливий метод

Дональд Трамп може намагатись надати Україні велику кількість військової підтримки від США для боротьби проти Росії. Однак таке питання не залежить лише від президента, а Владімір Путін зможе подолати і цю проблему.

Натомість варто звернути увагу саме на доходи російського диктатора та його співпрацю з іншими країнами. Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що також важливими залишаються ще деякі фактори, через які країна-агресорка здатна продовжувати війну проти України.

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Як Трамп може переконати Путіна зупинити війну

Військовий аналітик пояснив, що навіть, якщо Трамп піде на перемовини, буде пропонувати російському диктатору якість умови, Путін відмовить і тоді президент США вирішить надавати Україні більше військової допомоги, цього все одно буде недостатньо. Для таких рішення залежать не лише від політичної волі Трампа.

США – не Росія, не диктаторський режим. Не буде достатньо волі президента, щоб реалізувати якісь його задуми. Навіть, якщо Трамп скаже відправити Україні 1000 танків Abrams, знайдеться мільйон політичних, бюрократичних причин, через які це може бути неможливо,

– пояснив Матвєєв.

Відповідно, зруйнувати цей процес буде дуже важко та займе багато часу. Крім того, стане важливим питання щодо додаткової допомоги Україні у вигляді грошей та зброї, а також питання співпраці Росії з Іраном, Північною Кореєю та іншими союзниками.

Зауважте! Раніше Трамп обіцяв, що у разі перемоги на виборах покладе край війні в Україні за 24 години, потім його команда повідомила, що він буде діяти через силовий примус. Нещодавно Трамп заявив, що його адміністрація зосередить увагу на завершенні війни в Україні, але не уточнив деталей. Також нагадаймо, що його команда пропонує мирний план, який передбачає замороження війни.

На думку військового аналітика, світ недопрацьовує питання, яке стосується доходів Путіна, заробітку з нафти, тіньового флоту та постачання в Росію різних елементів: від запчастин до електроніки для ВПК.

Ось треба обмежити це постачання, обмежити експорт нафти та різних інших ресурсів, на яких Путін заробляє гроші. Росіянам ж цих доходів не бачать, вони бідніють. Ці гроші йдуть у військовий бюджет Завдяки зовнішнім доходам Путін може це балансувати,

– наголосив Матвєєв.

Російська пропаганда зараз вдало працює для впливу на росіян. Їм пояснюють, що, "нехай немає шоколаду, нехай подорожчав iPhone, але жити можна, треба ж якось перетерпіти". Росіянам вистачає на базові продукти, от вони і тішаться.

За словами військового аналітика, вже потім перед російським диктатором постане вибір: забрати усі гроші в людей на війну, чи припинити її, щоб росіяни не голодували. Однак поки що він з цим проблем немає завдяки своїм партнерам.

Є дуже багато сірих зон щодо санкцій, які прямо вплинуть на доходи Путіна. Також є багато людей, яких можна обмежувати, тобто вводити персональні санкції. США можуть стати локомотивом всіх цих санкцій, вплив у цієї країни є достатній,

– зазначив Матвєєв.

Ба більше, Трамп також може вплинути на заморожені російські активи. Військовий аналітик додав, що зараз для цього питання світу потрібен лідер. Якщо майбутній президент США захоче ним бути, він може зробити так, щоб ці активи були доступні Україні. Завдяки цим грошам наша країна зможе виправити певні економічні проблеми та стати сильнішою.