Від ставлення до форми: парамедикиня розповіла, як це бути жінкою в ЗСУ

У ЗСУ є дуже багато жінок. Утім є деякі питання, які досі не розв'язані, це, зокрема, питання військової форми для жінок, яка має відрізнятись від чоловічої.

Про це 24 каналу розповіла парамедикиня Юлія Сідорова. Раніше повідомлялось про те, що 9-річна донька захисника зібрала понад 300 тисяч для армії.

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Ставлення до жінок

Сідорова зазначила, що в українській армії ще залишаються питання гендерного характеру, але особисто вона ніякого дискомфорту не має. Найскладніше їй було в 2014 році, коли треба було доводити, що вона дійсно здатна бути на війні. Нині ж жінок у ЗСУ значно більше, хоча порівняно з чоловіками небагато.

Кожна жінка, яку я особисто знаю, яка є в армії, не менш ефективна, а іноді навіть більш ефективна, ніж чоловіки,

– зауважила парамедикиня.

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Форма для жінок

Вона продовжила, що жінки самі собі закривають питання щодо форми, зокрема й спідньої білизни. В армії жінкам видають чоловіче спіднє, іноді навіть "сімейки по коліно", які жінка в будь-якому випадку не буде носити. Питання жіночої форми в армії загалом не закрите, бо все, що видається, є чоловічим.

"Хоча відрізняється фізіологія тіла, у тому сенсі, що різні стегна, різна довжина ніг, посадка штанів відрізняється. Плюс, у жінки є груди, і якщо немає нагрудних плиточок, то просто починає тягнути рукав і все затискає. Тому є деякі питання щодо забезпечення жінок, але щодо рівності спілкування з чоловіками, їх стає все менше й менше, як на мене", – наголосила Сідорова.

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