Ризиковано для Путіна, – політолог сказав, як Туреччина відреагує на атаку Росії проти України

Вторгнення Росії на територію України є ризикованою справою для Володимира Путіна. Однак, якщо це відбудеться, то Туреччина не зможе залишитись осторонь обговорення цього питання.

Турецький політолог Ісмаїл Тогрул зазначив, що усе залежатиме від того, як на вторгнення Росії відреагує міжнародна спільнота. Однак він зауважив, що Туреччина дотримується міжнародних норм та визнає територіальну цілісність України.

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Якою буде реакція Туреччини

За словами Тогрула, якщо НАТО візьме участь у цих воєнних діях, то й Туреччина буде залучена до обговорення питання, адже вона є членом Альянсу. Як він заявив, реакція Туреччини буде чіткою та зрозумілою, адже для країни важливим є саме мирне розв'язання будь-якої проблеми.

Не думаю, що Путін вторгнеться в Україну. Це дуже ризикована справа навіть для нього,

– наголосив політолог.

Росія з 15 квітня до 1 червня тимчасово зупинить авіасполучення із Туреччиною. У Кремлі повідомили, що причиною є пандемія COVID-19.

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Тогрул також зазначив, що у разі нападу з одного боку буде Росія, а з іншого – увесь світ, який визнає територіальну цілісність України.

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