Є тільки одне рішення, – Зеленський пояснив, як Європа може убезпечитися від Росії
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський зауважив, що Росія не тільки проводить повномасштабне вторгнення в Україну. Держава-терорист також веде гібридну війну проти ЄС.
Агресію з боку Росії можна перемогти. Про це Володимир Зеленський сказав 7 січня під час свого виступу на щорічній національній конференції у Швеції "Суспільство та оборона".
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Росію можна перемогти
Український лідер дав зрозуміти, що існує спосіб убезпечити європейські країни від російської агресії.
Для того, щоб у довгостроковій перспективі убезпечити Європу від Росії у військовому відношенні, є тільки одне рішення – єдина європейська збройова промисловість,
– пояснив він.
Зеленський наголосив, що російську агресію можна перемогти. Для того, щоб показати Кремлю, що агресія не може привести до добра, необхідна солідарність. Президент назвав солідарність основою безпеки у сучасному світі.
Усі ми з вами знаємо, що Росія зараз використовує для агресії проти України та – у гібридних формах – проти всієї нашої Європи потенціал, який був накопичений за життя кількох поколінь. Це стосується і зброї, і промислових та економічних можливостей, і енергетичного потенціалу Росії, який вона витрачає на ведення своєї війни. Маємо визнати: це значна потуга. Але все одно – я впевнений, і це демонструють наші результати – навіть Росію можна поставити знову в межі міжнародного права,
– сказав український лідер.
Зеленський наголосив, що європейські цінності мають домінувати. За його словами, кожна демократія у Європі має бути впевненою в тому, що політики не поступляться цінностями, якщо хтось спокушатиме їх концепцією сфер впливу.
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- Раніше голова держави назвав порятунок Сходу та Півдня першочерговими завданнями у сухопутній війні проти Росії. Військова допомога від західних партнерів вплине на швидкість досягнення успіху нашими захисниками.
- Нагадаємо, Зеленський відреагував на ракетну атаку Росії на Покровськ, внаслідок якої загинули понад 10 мирних людей. Президент наголосив, що країна-агресорка має постійно відчувати, що жоден з її ударів по українцях не минеться без наслідків.