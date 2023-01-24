Маємо чіткий план, – у МЗС розповіли про готовність України до можливого нападу з Білорусі

24 січня 2023, 14:26
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Україна готова до можливо наступу з боку Білорусі. У такому випадку наші захисники мають чіткий план дій.

Про це 24 Каналу повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко. До речі, напередодні у ДПСУ прокоментували ймовірність білоруського вторгнення наприкінці 2023 року.

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Яка готовність України до можливого нападу з Білорусі

За словами Ніколенка, окупанти намагаються втягнути Білорусь у війну проти України.

Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку, підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі,
– заявив спікер МЗС.

Він наголосив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сили оборони та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі.

Можливий наступ з боку Білорусі: останні новини

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Автор: Софія Ковнір