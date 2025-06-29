Україна зможе збудувати найсильніший повітряний щит: що для цього потрібно

Росіяни постійно модифікують дрони – додають антену з 8 каналів зв’язку, покращують комплектуючі, щоб протидіяти засобам РЕБ. Через це їхні розробки стають дорожчими. Водночас українські розробники створюють ефективні засоби протидії, які можуть повністю нівелювати ці загрози.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Він додав, що російські "Гераньї" можуть переносити невелику кількість вибухівки, тому російські інженери думають над тим, як збільшити масу бойової частини.

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Як Україна зможе знищити дрони Росії

Росія модифікує самі "Гераньї", але ймовірно невдовзі її розробки вже стануть неактуальні.

"Я не думаю, що їх можна буде довести до 500 кілограмів. Вони шукають способи, як можна взяти авіабомбу і доставити її не з допомогою літака, а дрона. Наразі росіяни справді проводять такі розробки, намагаються збільшити потужність дрона, але поки що їм це не вдається", – розповів Сергій Кузан.

Він додав, що щойно в українську серію підуть новітні засоби українського ППО – саме проти "Шахедів", вони будуть у 10 разів дешевші за сам дрон "Шахед". Українські розробники ефективно нівелюють цю загрозу з боку Росії, і тоді не матиме значення, чи переносить дрон 50 чи 500 кілограмів вибухівки.

Те, що зараз для росіян здається перспективною розробкою, у майбутньому буде повністю нейтралізовано зенітними дронами та іншими засобами протидії. Відповідно, нарощування бойової частини цього дрона стане безперспективним. Єдина реальна загроза – це кількість "Шахедів", а не маса їхньої бойової частини.

Зенітні дрони вже тестують в Україні

Кузан додав, що українське виробництво потрібно масштабувати, щоб отримати цю перевагу та повністю нейтралізувати основну загрозу. Комплектуючі для "Шахедів" не дешевшають. Водночас Україна активно розвиває власні зенітні дрони.

Є різні види та тестові зразки, які вже випробовуються під час повітряних атак і на полігонах. Питання у тому, щоб підібрати необхідну кількість і масштабувати виробництво. Ми можемо виготовляти по 8 мільйонів дронів, але потрібне стабільне фінансування,

– сказав Сергій Кузан.

Він додав, що інвестиції потрібні від європейських партнерів. Потрібні не лише пускові установки, а й навчання операторів – повне технічне переоснащення мобільних груп, враховуючи, що головною ціллю тепер є саме "Шахед". Це буде значно дешевше за стандартну ракету НАТО класу "земля-повітря", яка коштує близько 1 мільйона доларів.

Сьогодні протиракета, що використовується для збиття повітряних цілей, у рази дорожча за російський "Шахед". Очевидно, що Росія ставить за мету виснажити ППО, а українські конструктори – виснажити російську програму "Шахед".

Він додав, що питання в тому, як швидко Україна зможе наростити потужності і провести реформу, адже кожна область має певну кількість мобільних вогневих груп. Це стане справжньою революцією в переозброєнні. Щойно цей процес успішно завершиться в Україні, його переймуть країни Балтії, які зараз особливо стурбовані загрозою дронових ударів.

Використання дронів і ракет – новинка для європейської армії, і для прискорення поставок обладнання і фінансування потрібно подолати європейську бюрократію. Якщо Україна зможе вивести запуск виробничих потужностей на рівень Росії, отримає значну перевагу.

Він підсумував, що так Україна створить найсильніший у Європі повітряний щит проти дронів.