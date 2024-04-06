Ми повинні бути готовими, – Зеленський відповів, як Україна зриватиме плани Росії

Росія планує мобілізувати ще 300 тисяч людей до 1 червня 2024 року. Президент України розповів, як наша держава буде відповідати на такі дії.

Під час інтерв'ю Володимир Зеленський відповів на питання, як Україна буде відповідати на мобілізацію 300 тисяч військових Росії. За його словами, не факт, що це – кінцева кількість військових, яких вони мобілізують, передає 24 Канал.

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Ми повинні підготуватись

Відповідно до інформації нашої розвідки до 1 червня 2024 року росіяни мають бути готові мобілізувати 300 тисяч військових, а підготовка в Росії дуже коротка. За словами президента, це ми бачимо по рівню підготованих бійців на фронті, тобто ворогу знадобиться десь місяць, щоб мати такий об'єм людей.

Ми повинні розраховувати на цю інформацію, яка є у нас та повинні бути готовими,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що стримувати – це мало, бо це і зброя, і люди.

Ми передали нашим партнерам інформацію про те, що нам потрібно не тільки для того, аби стримувати, а й зривати контрнаступальні дії ворога,

– зазначив він.

Президент вкотре наголосив, що найбільш болючі втрати для нас – це втрати людей та руйнування сіл та міст. Він також сказав, що для того, щоб зривати плани ворога повинен бути підготований особовий склад, які мають приходити замість тих, хто стоїть зараз.

За словами Зеленського, потрібен великий об'єм резервів, особливо людей із досвідом.

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