Це новий етап війни: Гудименко розповів, як змінилася зброя і тактика боїв

На календарі українців 584 доба повномасштабної агресії Росії й за цей час наша держава зробила безліч речей, які раніше здавалися неможливими. Удари по Чорноморському флоту, військових об'єктах на території Криму та країни-агресора – це лише початок історичних подій, якими вже захоплюється світ.

Щодня українські військові перевершують самі себе. Військовослужбовець ЗСУ, голова українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко схарактеризували 24 Каналу стадію війни, на якій зараз перебуває Україна.

Важливо Ми чекали на це довго: які переваги у спільному виробництві зброї України та союзників

В Україні триває перша у 21 столітті по-справжньому позиційна війна. На наших очах змінюється війна, однак нам здається нібито все просто відбувається й ми не встигаємо проаналізувати. Водночас всі наші західні партнери уважно стежать і нотують те, як змінюється війна.

Як Україна змінила уявлення світу про війну: дивіться відео

Вибуховий етап

Виявляється, що до початку повномасштабного вторгнення роль дронів була недооцінена світом. Ніхто не міг уявити, що великий Чорноморський флот може втратити свій флагман, ВДК й підводний човен через країну, у якої де-факто немає флоту.

Це новий етап війни й вона виглядає саме так,

– зауважив Гудименко.

На цьому етапі Україна відпрацьовує новітню зброю. Наприклад, у росіян хороші безпілотники й ворог вміє їх використовувати. Дрони виготовляються на заводах й вони внесені в усі нормативно-правові документи.

Окупанти працюють з БпЛА досить давно, тому знають їхні плюси та мінуси, а також можуть їх модифікувати. У росіян всього декілька видів цих безпілотників, не більше 10, й вони з ними працюють,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Наша держава має кардинально інший підхід. Українці вимушено пішли іншим шляхом. У нас багато видів абсолютно різних безпілотників. Зараз Україна проходить етап вибухового зростання номенклатури. З часом цей перелік зменшиться й тоді ми вже масштабуватимемо кількість озброєння.

"Це дуже цікаво. Коли історики майбутнього аналізуватимуть цю війну, багато школярів ненавидітимуть її через величезну кількість дат і подій", – зазначив Гудименко.

Україна створила Альянс оборонних індустрій