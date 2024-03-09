Я в цьому впевнений, – Черник сказав, що зламає хід війни на користь України

Ситуація на полі бою залишається складною. Для того, аби повернути ініціативу Збройним Силам України необхідне узгодження цілої низки важливих факторів.

Звісно, чи не найголовнішим моментом, який сприяв би зламу у війні, є зброя. У великій кількості. Детальніше про те, що потрібно Україні, 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Потрібні не лише Taurus

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримання ракет Taurus могло б змінити хід війни з російськими окупантами. Натомість у Міністерстві оборони Німеччині вважають навпаки та вкотре стверджують, що ані німецьких солдатів, ані далекобійних ракет Taurus в Україні не буде.

Зеленський на 100% правильно розуміє ситуацію: достатня кількість далекобійних ракет різного класу – Taurus, Storm Shadow і особливо ATACMS – серйозно міняє ситуацію. Особливо для Кримського мосту,

– наголосив Петро Черник.

У Німеччині є всього 600 ракет Taurus. Тож якщо їх і передадуть Україні, то геть невелику кількість – не більше 40. Звісно, і це було б непогано. З їхньою допомогою можна було б знищити величезний склад БК чи аеродром армійської авіації.

"Для того, щоб усе переламати, треба тисячу й більше різних ракет. Є ще один нюанс. Не існує "вундерваффе", тобто чудо-зброї. Війна та її злам – це узгодження величезної кількості найрізноманітніших чинників. Насамперед це робота родів та військ", – пояснив військовий експерт.

Для досягнення максимального ефективного результату на полі бою, необхідний комплексний підхід. Мовиться зокрема про поєднання якомога більшої кількості ЗРК, достатньої кількості авіації та ракетно-бомбового навантаження до них, наявність далекобійної зброї та засобів РЕБ.

"Чи дійдемо ми до цієї точки? Я в цьому впевнений. Єдине, я не візьмуся прогнозувати, коли це станеться", – додав Черник.

Чому Німеччина досі вагається

Військовий експерт висловив свою думку щодо того, чому ж канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не хоче передати Україні далекобійні ракети. За його словами, у Німеччині на дуже високому рівні працює російська агентура. Це лише підтверджує нещодавній скандал зі "злитою" розмовою німецьких офіцерів про застосування "Таурусів".

Близько тижня тому російське пропагандистське видання опублікувало аудіозапис, на якому офіцери ВПС Німеччини обговорюють, скільки ракет потрібно Україні для знищення Кримського мосту. Згодом автентичність розмови офіційно підтвердив Олаф Шольц.У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що один зі співрозмовників, який телефонував із Сінгапура, використав відкритий незашифрований канал для приєднання до дзвінка через онлайн-сервіс Webex. Завдяки цьому росіяни "випадково" могли перехопити дзвінок.

"Я допускаю, що у Владіміра Путіна є певний серйозний компромат на частину вищого військово-політичного керівництва Німеччини. Цим їх і шантажують", – припустив Черник.

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