Купа недоліків: як українські дрони змогли пройти російську ППО
Український БпЛА атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. За словами російських пропагандистів, його нібито збили з комплексу С-400. Та цей ЗРК – чергова російська "вундервафля".
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що це "добре пофарбований" старий радянський комплекс С-300, але з іншою ракетою. Він додав, що, можливо, там ще змінили систему наведення. До слова, у мережі оприлюднили момент вибуху на підприємстві.
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"Це старий радянський С-300 з усіма його недоліками. І один із них – це неможливість знищення таких от цілей. "Вони на нього розраховували" називається", – сказав Світан.
Працює навіть пошкодженим
Так українські дрони й проходять російські ЗРК С-400. Комплекси бачать БпЛА, ракета націлюється, однак механізм та алгоритм спрацювання ракети, її бойова частина не знищує безпілотник повністю.
Дрон доходить до цілі. Навіть у пошкодженому стані виконує бойове завдання. Тут ще, звісно, наші умільці, які ці дрони створюють… Це наше виробництво,
– наголосив військовий експерт.
Тобто над "живучістю" безпілотника попрацювали, що навіть пошкодженим він уразив ціль. За словами льотчика-інструктора, таке не можна сказати, наприклад, про такого роду російський авіаційний компонент.
"Там практично, якщо відбувається ураження, триває знищення летального апарату", – додав полковник ЗСУ в запасі.
Росію атакують дрони
- Країна-агресорка заявила, що 1 лютого її територію нібито атакували БпЛА. Вибухи чули в Бєлгородській та Курській областях. Російське міноборони повідомило, що буцімто збило 5 дронів.
- У ніч проти 31 січня у Санкт-Петербургу чули вибухи. Гучно було на нафтопереробному заводі. Його атакував дрон. Як повідомили джерела 24 Каналу, спецоперацію провело ГУР МО.
- Тривожно в Росії було і 30 січня. Окупанти заявили, що нібито у Калузькій області над нафтобазою збили БпЛА. Дрон упав на її територію.
- Також росіяни заявляли, що 29 січня нібито "посадили" безпілотник на території нафтопереробного заводу у Ярославлі.
- Не давав окупантам спокою дрон і 25 січня. БпЛА вдарив по морському терміналу нафтопереробного заводу в Туапсе. Унаслідок цього почалася пожежа. Це загарбникам влаштувала СБУ.
- Палало та вибухало в Росії й 21 січня. Українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу в Усть-Лузі, що в Ленінградській області. Це також була операція Служби безпеки України.