Як українські розвідники повертались зі спецоперації у Криму: ексклюзивні кадри

Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримки ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" виконав завдання без втрат.

24 Канал отримав у своє розпорядження ексклюзивні кадри, як наші бійці поверталися. На кадрах можна помітити, що нашим бійцям довелося відстрілюватися від окупантів.

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Українських бійців переслідував ворожий безпілотник

Судячи з кадрів, українських військових переслідував ворожий безпілотник. Наші бійці відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї. Також українському човну довелося маневрувати.

У підсумку українські розвідники змогли вибратися цілими й без втрат. На відео помітно в небі сліди сірого диму, що може свідчити про те, що наші воїни ліквідували ворожу повітряну ціль.

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Головне управління розвідки у взаємодії з Військово-морським флотом 24 серпня провело успішну спецоперацію в окупованому Криму.

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив про досягнення поставлених цілей. У рамках операції втрат серед особового складу української сторони – немає.

Водночас Юсов підтвердив втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється.

Зазначимо, що близько 5 години ранку повідомлялося про вибухи біля населених пунктів Маяк та Оленівка на мисі Тарханкут. У селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії.

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