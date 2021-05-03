Попри карантинні обмеження та протиепідеміологічні заходи, українці вирішили не залишатись без травневих свят. Тому організовують пікніки та гуляють просто неба.

Хтось прогулюється парком, хтось – відпочиває на пляжі. У святкові дні відпочивальників у Чернігові чимало.

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Люди в один голос говорять, що втомились від карантинних обмежень та хочуть побути на свіжому повітрі. Особливо багато містян з маленькими дітьми, у масках – одиниці.

Нагадаємо! Чернігів досі перебуває у червоній зоні карантину.

У місті заборонена робота розважальних закладів, ресторанів та торгових центрів. Утім днями міська влада планує послабити карантин. Пояснили таке рішення тим, що від обмежень страждають лише підприємці, які не працюють.

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Одесити масово організували пікніки

А от в Одесі, яка стала "жовтою", схили пляжів "всипані" наметами та мангалами. Одесити масово вибралися на пікніки: без масок і соціальної дистанції.

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Люди відзначили, що просто втомилися від карантину. Тим часом у центральній частині міста туристичний бум. Особливо популярне місто – серед киян.

На вулицях Києва побільшало людей

Побільшало людей і на вулицях Києва. Столиця у суботу, 1 травня, вийшла з локдауну. Тож у Києві відкрили громадський транспорт, ресторани та ТРЦ.

Утім через похолодання, кияни не вийшли масово на пікніки. Натомість – почали скупчуватись у парках без дотримання дистанції. Люди відзначили, що дотримання карантинних обмежень – особиста справа кожного.

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Утім попри очікуване збільшення скупчень людей на травневі свята, Уряд не став запроваджувати додаткові карантинні обмеження. Влада лише закликала українців дотримуватися правил безпеки. Однак за 3 тижні Міністерство охорони здоров'я все ж очікує новий спалах COVID-19 через масові гуляння.