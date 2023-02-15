У мережі показали, який вигляд мають кулі, які Росія запускає в небо України: що каже експерт

У мережі почали поширювати фото нібито куль з відбивачами, які Росія запустила по Україні. Згідно з фото, це біла куля та прив'язаний до неї відбиваючий елемент.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що над Києвом збили 6 повітряних куль. Їх вороги використовують, щоб виснажити нашу ППО.

Читайте також Це не зонд і не аеростат, – у Повітряних силах пояснили, що Росія запустила в небо України

Що відомо про повітряні кулі над Києвом

У місцевих телеграм-каналах почали поширювати фото повітряних куль, які росіяни запустили над Київською областю та безпосередньо столицею України.

Станом на 19:30 15 лютого офіційних підтверджень чи спростувань інформації щодо правдивості зображень немає.



Як могла виглядати збита куля / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"



Як могла виглядати куля, яку запустили росіяни по Україні / Фото з телеграм-каналів

Військовий експерт Петро Черник у коментарі 24 Каналу розповів, що наразі дуже мало інформації щодо цих російських куль.

На те, щоб вивчити цю тему та достеменність фото, потрібен час. За словами експерта, реальних фактів щодо ворожих куль дуже мало.

Через кулі в Україні подекуди лунала тривога

В Україні посеред дня 15 лютого оголошували повітряну тривогу. Вона охопила не всю державу – тільки Київську область та декілька областей довкола.

Причиною тривоги було те, що наші захисники помітили невідомий об'єкт у повітрі. Згодом у Київській військовій адміністрації заявили, що збили у небі над Києвом 6 ворожих повітряних цілей.

За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. Об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання,

– пояснили в Київській ОВА.

Там також уточнили, що по всіх повітряних цілях працювали засоби протиповітряної оборони України. На щастя, більшість ворожих зондів вдалось збити.

Що відомо про кулі, які Росія запускає по Україні