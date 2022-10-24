У Харкові з'явилося величезне кладовище боєприпасів, якими Росія бомбила місто: моторошні фото

Росія від початку повномасштабного вторгнення нещадно бомбардувала Харків різнити типами озброєння. У місті з'явилося кладовище боєприпасів, якими ворог тероризував Харків.

У Харкові з'явився тимчасовий майданчик зберігання безпечних решток від вибухонебезпечних предметів, якими Росія здійснювала обстріл міста, пише 24 канал. У ДСНС розповіли, що не вели облік безпечних решток, однак на майданчику понад 5 тисяч таких одиниць.

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На майданчику понад 5 тисяч використаних боєприпасів

На так званому кладовищі боєприпасів рештки від "Граду", "Урагану", "Смерча" й "Торнадо-С". Також є залишки "Калібрів" та "Іскандерів", якими ворог обстрілював Харків.

У ДСНС заявляють, що безпечні рештки російських боєприпасів – це доказова база, яку будуть використовувати у судах.

Кладовище боєприпасів у Харкові / Фото Анна Черненко, 24 канал

Також ЗМІ опублікували відео з майданчика, де розміщені безпечні залишки боєприпаси, якими Росія обстрілювала Харків.

Кладовище боєприпасів у Харкові: відео

Росія більше не може обстрілювати Харків артилерією

Повідомляється, що наразі Росія обстрілює Харків здебільшого зенітними ракетами С-300 та дрони. Водночас артилерія ворога більше не дістає до Харкова.

Слід зазначити, що російська артилерія більше не може діставати до Харкова завдяки вдалому контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Наші воїни звільнили від окупантів майже всю Харківську область.

Відтак, через невдачі ворог у відчаї обстрілює цивільне населення та інфраструктуру. Зокрема, окупанти вранці 21 жовтня атакували ракетами Харків. Росіяни влучили в одне з підприємств міста. Серед шести поранених – 4 жінок та 2 чоловіків. Всі вони були госпіталізовані у стані середньої важкості.

Також російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову зранку 18 жовтня. Відомо, що 8 смертоносних снарядів противник запустив з Бєлгорода.

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