Як вимикатимуть світло в Україні 18 липня

В Україні й досі фіксується дефіцит потужностей в енергосистемі. Тож у всіх областях продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Зауважимо, що подібні заходи здійснюють після низки масштабних атак по енергетичних об'єктах із боку Росії. До того ж ситуацію ускладнює постійна аномальна спека. Наразі ж в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло завтра, 18 липня.

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Як вимикатимуть світло завтра

Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби,

– ідеться в повідомленні Укренерго.

Зокрема, зазначається, що в період з 00:00 до 05:00 по областях діятимуть дві черги відключень. А от з 05:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 вже будуть застосовувати три черги обмежень електроенергії.

Ба більше, з 16:00 до 22:00 обленерго повинні залучити чотири черги відключень одночасно.

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За якийсь час до цього Міненерго України повідомило про ускладнення ситуації в енергетичній системі. Усе через масовані атаки Росії, щоденні пошкодження мереж, ремонтні роботи та спекотну погоду. Також є порушення в роботі одного з енергооб'єктів, це призвело до аварійних відключень.