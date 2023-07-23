В Іран заходить вже друга ескадрилья російських Су-35: як це може позначитися на війні в Україні

Найімовірніше, Іран вже отримав від Росії винищувачі Су-35. Ця угода може вплинути на хід війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор. На його думку, історія із затримкою передачі літаків Су-35 Ірану стримувала Захід до надання Україні ракет ATACMS та винищувачів F-16.

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Як передача Су-35 для Ірану вплине на війну в Україні

Як наголосив Світан, Росія буцімто вже почала передавати Ірану винищувачі Су-35. Туди вже заходить друга ескадрилья. А загальна кількість літаків становитиме 50 одиниць.

Іран таки дотиснув Росію і забрав літаки, за які заплатив ще минулого року. (Можливо – 24 Канал) з нашого поля бою заберуть 50 Су-35. Це добре, адже винищувачі Су-35 – серйозна машина,

– переконаний Світан.

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Він стверджує, що передача Ірану винищувачів Су-35 частково вплине на війну в Україні. Тепер Захід може спокійно ухвалювати рішення про передачу і ракет ATACMS, і винищувачів F-16 для ЗСУ.

Найближчим часом побачимо і ATACMS, і F-16. Пришвидшено будуть їх передавати. Ми вже чуємо в ефірі, що тривають переговори. Але це вже вирішене питання. Су-35 – в Ірані. Значить "червоної лінії" немає,

– вважає Світан.

Іран допомагає Росії: коротко

Росія та Іран посилено співпрацюють у військовій сфері. Зокрема, останні передають окупантам дрони-камікадзе Shahed-136.

У квітні 2023 року видання The Wall Street Journal дослідило, як Іран допомагає Росії. До прикладу, на той час вони передали загарбникам понад 300 тисяч артилерійських снарядів лише за пів року.

Крім того, раніше в ЗМІ опублікували контракт, за яким Іран постачав Москві артилерійські та танкові снаряди на суму в понад 1 мільйон доларів.