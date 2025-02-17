Команда Трампа наробила багато галасу: Макрон скликає екстрений саміт лідерів ЄС

Сполучені Штати Америки не бачать європейських представників у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Через це президент Франції Еммануель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів.

В етері 24 Каналу політолог Олег Лісний оцінив шанси Європи повернути собі авторитет в очах Дональда Трампа. До слова, французький президент провів телефонну розмову із лідером Саудівської Аравії на тлі зустрічі 17 лютого американської та російської делегацій.

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"Європі час прокидатися"

Як зазначив політолог, Європа перебуває не в хронічно нерозв'язаній проблемі, адже Трамп не сьогодні з'явився й рухи Сполучених Штатів були прогнозовані. Тож європейські політики мали б це передбачити.

Мюнхенська безпекова конференція це насправді початок політичного нового року. Я думаю, що саме Макрон зараз бере лідерство на себе, перетягує першість у Європі. Він вже відповідав Трампу, що не можна так з Європою спілкуватися,

– мовив Лісний.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні екстреного саміту у Парижі сказав, що готовий розгорнути британські війська в Україні. Політолог припустив, про що може свідчити ця заява.

Поки що це просто слова хоча й непогані. Британія й Франція зараз дорослі й вони демонструють розуміння та бажання, але цього замало. Європа має бути єдиною. Я хочу сподіватися, що навколо однієї біди почнуть об'єднуватися ті, хто хочуть вижити,

– мовив Лісний.

Він підсумував, що, можливо, завдяки шоковій терапії американського президента Європа перестане бути беззахисною великою тваринкою, яка може загинути від такого хижака, як Владімір Путін.

Нагадаємо, спецпосланець Кіт Келлог заявив, що Європа не буде присутньою "фізично" за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. Водночас держави ЄС заявляють, що мирна угода з Росією без Європи – не варіант.