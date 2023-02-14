Щоб пришвидшити фіналізацію війни, Україні треба певна зброя у необхідній кількості, – Подоляк

Американський інститут вивчення війни повідомив, що розмови про переговори, які вкидала Росія в інформаційний простір, були потрібні їй для того, щоб виграти час і щоб відтермінувати військову допомогу Заходу Україні.

Проте наші союзники, приймаючи рішення про військову підтримку України, враховували, перш за все, внутрішньополітичні процеси і європейську "повільність" в ухваленні принципових рішень. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Дивіться також Більше ППО, танків, артилерії та снарядів: Зеленський у зверненні підбив підсумки "Рамштайну"

Росія використовувала розмови про "переговорний процес"

За його словами, в Європі постійно зважують на різні можливі ризики, і лише після цього ухвалюють колективні рішення.

Розмови про "переговорний процес" Росія використовувала. Залучила також своє проросійське лобі на різних рівнях. І вони постійно наголошували, що треба сідати за стіл переговорів,

– зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що це звучало дивно: на нашій території тривала війна, а ми були повинні припинити вогонь. Росія була в цьому максимально зацікавлена, щоб отримати оперативно-тактичну паузу, підготувати резерв і далі діяти.

Радник голови Офісу Президента України пояснив, що Росія пропонувала або зафіксувати статус-кво: тимчасове припинення вогню, перемир'я, нову лінія розмежування. Або зафіксувати ультимативну втрату Україною територій.

"А в цей час країна-агресорка готувала б додаткові мобілізаційні ресурси", – наголосив співрозмовник.

Союзники проводять постійний моніторинг ситуації на фронті

На його думку, ще одною метою Росії було викликати певний сумнів у західних країн, щоб вони призупинили допомогу Україні чи зменшили обсяги зброї, яку мали постачати. Або ж не надавали зброю і військову техніку, яка могла б ескалювати війну.

Ми ж пояснювали на всіх майданчиках: хочете, щоб вона була локалізована, на жаль, на нашій території, потрібна конкретна номенклатура зброї для цього етапу: далекобійна зброя, бронетехніка, авіація,

– зауважив він.

Подоляк розповів, що для пришвидшення фіналізації війни потрібні певні обсяги зброї. Не абстрактна кількість, а конкретно – 400 – 500 танків для того, щоб були сформовані штурмові танкові бригади.

Він зазначив, що союзники проводять постійний моніторинг ситуації на фронті і розуміють, який саме етап війни триває і для чого нам потрібні ті чи інші інструменти.

Михайло Подоляк про необхідність постачання зброї Україні: дивіться відео

Росія, починаючи війну, мала дві мети

Володимир Зеленський ще на торішній Мюнхенській конференції попереджав про наслідки політики, коли закривались очі на очевидні речі стосовно Росії.

Адже країна-агресорка, починаючи війну, мала дві мети:

знищити Україну як систему інших цінностей на пострадянському просторі;

домінувати у Європі. І якби їй вдалось протягом року знищити Україну, то Європи у тому вигляді, в якому ми до неї звикли, не було б. Росія б контролювала політичні і економічний простір у Європі.

На думку Подоляка, на цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції треба говорити про наступне:

як функціонують міжнародні майданчики, які не готові до розв'язання проблем, які ми сьогодні бачимо на теренах України;

політика має бути відповідальною і чітко розуміти ризики, які генерує та чи інша країна;

проговорити концепцію післявоєнного світу, в якому буде інша Росія. Вона має отримати ультимативні вимоги жити в рамках міжнародного права, зменшити свої агресивні дії і зменшити свій арсенал зброї;

якою буде Росія, коли зазнає тактичної поразки.

"Треба також обговорити, що треба зробити, щоб пришвидшити фіналізацію війни. А для цього потрібно збільшити темпи постачання зброї Україні, тому що це зменшує масштабування і ескалацію цієї війни. І її можна буде швидко закінчити", – наголосив Михайло Подоляк.

Цьогоріч Мюнхенська безпекова конференція (MSC) пройде 17 – 19 лютого. Головною її темою стане загроза світовій безпеці, особливо у світлі війни Росії проти України.

Дивіться також Для звільнення територій українців готуватимуть на новій техніці цілими підрозділами, – Резніков