Щоб пришвидшити фіналізацію війни, Україні треба певна зброя у необхідній кількості, – Подоляк
Американський інститут вивчення війни повідомив, що розмови про переговори, які вкидала Росія в інформаційний простір, були потрібні їй для того, щоб виграти час і щоб відтермінувати військову допомогу Заходу Україні.
Проте наші союзники, приймаючи рішення про військову підтримку України, враховували, перш за все, внутрішньополітичні процеси і європейську "повільність" в ухваленні принципових рішень. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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Росія використовувала розмови про "переговорний процес"
За його словами, в Європі постійно зважують на різні можливі ризики, і лише після цього ухвалюють колективні рішення.
Розмови про "переговорний процес" Росія використовувала. Залучила також своє проросійське лобі на різних рівнях. І вони постійно наголошували, що треба сідати за стіл переговорів,
– зазначив Подоляк.
Він підкреслив, що це звучало дивно: на нашій території тривала війна, а ми були повинні припинити вогонь. Росія була в цьому максимально зацікавлена, щоб отримати оперативно-тактичну паузу, підготувати резерв і далі діяти.
Радник голови Офісу Президента України пояснив, що Росія пропонувала або зафіксувати статус-кво: тимчасове припинення вогню, перемир'я, нову лінія розмежування. Або зафіксувати ультимативну втрату Україною територій.
"А в цей час країна-агресорка готувала б додаткові мобілізаційні ресурси", – наголосив співрозмовник.
Союзники проводять постійний моніторинг ситуації на фронті
На його думку, ще одною метою Росії було викликати певний сумнів у західних країн, щоб вони призупинили допомогу Україні чи зменшили обсяги зброї, яку мали постачати. Або ж не надавали зброю і військову техніку, яка могла б ескалювати війну.
Ми ж пояснювали на всіх майданчиках: хочете, щоб вона була локалізована, на жаль, на нашій території, потрібна конкретна номенклатура зброї для цього етапу: далекобійна зброя, бронетехніка, авіація,
– зауважив він.
Подоляк розповів, що для пришвидшення фіналізації війни потрібні певні обсяги зброї. Не абстрактна кількість, а конкретно – 400 – 500 танків для того, щоб були сформовані штурмові танкові бригади.
Він зазначив, що союзники проводять постійний моніторинг ситуації на фронті і розуміють, який саме етап війни триває і для чого нам потрібні ті чи інші інструменти.
Михайло Подоляк про необхідність постачання зброї Україні: дивіться відео
Росія, починаючи війну, мала дві мети
Володимир Зеленський ще на торішній Мюнхенській конференції попереджав про наслідки політики, коли закривались очі на очевидні речі стосовно Росії.
Адже країна-агресорка, починаючи війну, мала дві мети:
- знищити Україну як систему інших цінностей на пострадянському просторі;
- домінувати у Європі. І якби їй вдалось протягом року знищити Україну, то Європи у тому вигляді, в якому ми до неї звикли, не було б. Росія б контролювала політичні і економічний простір у Європі.
На думку Подоляка, на цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції треба говорити про наступне:
- як функціонують міжнародні майданчики, які не готові до розв'язання проблем, які ми сьогодні бачимо на теренах України;
- політика має бути відповідальною і чітко розуміти ризики, які генерує та чи інша країна;
- проговорити концепцію післявоєнного світу, в якому буде інша Росія. Вона має отримати ультимативні вимоги жити в рамках міжнародного права, зменшити свої агресивні дії і зменшити свій арсенал зброї;
- якою буде Росія, коли зазнає тактичної поразки.
"Треба також обговорити, що треба зробити, щоб пришвидшити фіналізацію війни. А для цього потрібно збільшити темпи постачання зброї Україні, тому що це зменшує масштабування і ескалацію цієї війни. І її можна буде швидко закінчити", – наголосив Михайло Подоляк.
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