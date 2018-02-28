Прогноз щодо переговорів та найкращий крок Трампа: інтерв'ю з експослом США при НАТО

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Дональд Трамп шокує своїми різкими заявами щодо війни, яку розв'язала Росія – українці розцінюють це як "розворот у бік Владіміра Путіна". Попри жорстку риторику, є сподівання, що переговори принесуть Україні непогані результати.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер спрогнозував, що спочатку будуть домовленості про перемир'я, а вже після цього – присутність європейських військ та гарантії безпеки для України.

Також Волкер проаналізував поведінку Трампа та пояснив, як сприймати угоду про рідкоземельні метали – читайте про це далі у матеріалі.

Що ховається за поведінкою Трампа

Ми часто чуємо заяви від Трампа та різних представників США, жодного разу він не говорив, що хоче вести переговори з Росією для підписання бізнес-угоди. Чи можуть США вести політичні переговори в бізнесовому ключі, коли на кону війна та людські життя?

Це той спосіб, в який Трамп дивиться на світ. Він не мислить в контексті переговорів.

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Він зустрічався з президентом Зеленським у вересні в Нью-Йорку. Вони провели 2 прес-конференції. Він сказав, що як тільки його оберуть і він обійме свою посаду, то зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. З того часу він кілька разів обмінявся думками з президентом Зеленським як у Парижі, так і телефоном.

Тому зовсім не дивно, що він буде безпосередньо контактувати з Путіним, і справді він це зробив. Це схоже на те, що ми робили 5 – 7 років тому, коли Вікторія Нуланд була спецпредставником, і потім, коли я її замінив. Ми часто консультувалися з Україною, але також проводили окремі зустрічі з Росією, Францією та Німеччиною, з Європейським Союзом, з НАТО. Така поведінка – це нормально.

Я думаю, що реакція людей пов'язана з тим, що вони не знають, що Трамп збирається робити. Вони мають велику невизначеність щодо його позиції й того, що він думає.

Але абсолютно зрозуміло, що Трамп рішуче налаштований завершити бойові дії. Він хоче зробити це якомога швидше.

Це може бути хорошим варіантом. За умови, що будуть отримані гарантії для майбутньої безпеки України, гарантії суверенітету та незалежності України, а також якщо будемо рухатися в напрямку її інтеграції до Європи та оскарження російської окупації української території ненасильницькими засобами.

Інтерв'ю з Куртом Волкером: дивіться відео

Зараз в Україні є популярний жарт про те, що українці намагаються лягти спати до того, як Трамп прокинеться, аби не отримати серцевий напад перед сном. Це доволі жартівливо звучить, але це реальність, з якою ми стикаємося зараз.

Я точно розумію, про що ви говорите. Те саме відбувається з усіма у Вашингтоні. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів прокинувся сьогодні та дізнався, що більше не є головою цього комітету. Це дуже мінливий, непередбачуваний спосіб поведінки, який розчаровує.

Однак я думаю, що в кінцевому підсумку все це вирішиться. Я все ще обережно оптимістичний.

У свій перший тиждень на посаді Трамп чітко дав зрозуміти, що знає, як змусити Путіна зупинити війну, і Росія перебуває в ослабленій позиції. Тому я вважаю, що це хороший знак.

Як ви й сказали на початку, він теж сказав багато неправильних речей про Україну, як-от, що вона розпочала війну, а президент Зеленський – диктатор. Думаю, він сказав це, тому що був розлючений деякою реакцією, яку український президент дав на пропозицію щодо мінералів (рідкоземельних – 24 Канал) чи на виступ Джей Ді Венса в Мюнхені.

Тому я думаю, що через це, і визнаючи, що Трамп був у просторі дезінформації, він просто був засмучений. Я вважаю, що саме тому він відповів такими заявами. Але я думаю, що якщо ми пройдемо цей етап, то справи повернуться на правильний шлях.

Існує багато інформації, що Україна щось винна Сполученим Штатам, але що здобули США, підтримуючи Україну? Чи згодні ви з тим, що українці жертвують своїм майбутнім, щоб американці та європейці не мусили цього робити?

Правильно. Це думка Дональда Трампа. Це не означає, що я з цим погоджуюсь. Він вважає, що платники податків США не повинні були витрачати 100 мільярдів доларів на те, щоб Україна вижила, і при цьому не мати плану для завершення війни. Це його переконання.

Я з вами згоден. Я думаю, що українці затримали Росію в Україні, щоб люди в країнах Балтії, у Фінляндії, Польщі не мали думати про російські наступи там, принаймні, не зараз.

Тому я вважаю, що Україна робить велику послугу і це спільний інтерес, щоб Україна перемогла російські війська і стала повноцінною частиною трансатлантичної спільноти.

Але Трамп підходить до цього з іншого боку. Він бачить все як транзакцію. Тому він запропонував цей план щодо поділу вигоди від українських природних ресурсів. Адже це був би спосіб, щоб США отримали компенсацію і спосіб для України мати ресурси, оборонні товари й розвиватися одночасно. Я думаю, що це його погляд на ситуацію. Хоча я поділяю вашу думку і вважаю, що тут на кону набагато більше і не лише це.

Гра Трампа на переговорах

Президент США сказав, що Росія має всі карти. На ваш погляд, хіба це не погана тактика ведення переговорів? Хіба ви не вважаєте, що Трамп грає досить брудно в переговорах?

Так. Я просто вважаю, що це фактично неправильно. Росія не має всіх карт. Росія покладається на війська та артилерію з Північної Кореї, на безпілотники з Ірану. Вони (росіяни – 24 Канал) не можуть набрати достатньо людей, виробляти достатньо техніки. Їхня економіка швидко занепадає через інфляцію, високі відсоткові ставки, є дефіцит робочої сили через відсутність доступу до певних компонентів.

Тому я не думаю, що вони тримають всі карти. Вони також у дуже складній ситуації, і ми повинні тиснути на них. Говорячи, що вони мають всі карти, Трамп намагався здійснювати тиск на Україну, щоб вона не просила занадто багато, а просто завершила війну. Знову ж таки, це не моя думка, не той шлях, яким варто йти, але я думаю, що саме це Трамп має на увазі.

Крок для членства в НАТО

Курте, ви неодноразово підкреслювали, що повне членство України в НАТО є єдиним ефективним стримувальним фактором проти Росії. Чи вірите ви, що запропоновані альтернативи, такі як розташування сил Альянсу на території України без формального членства, можуть забезпечити відповідний рівень безпеки?

Членство в НАТО – це 10 з 10, а Будапештський меморандум – це 0 з 10. Десь між цими варіантами – гарантії безпеки від багатьох країн, присутність військ, підтримка та допомога з боку США, що може дати оцінку 7 або 8. Це краще за 0, але не є членством в НАТО.

І ключове – цього повинно бути достатньо для того, щоб гарантувати, що Путін не нападе знову. Це те, над чим нам ще потрібно працювати та зосереджуватися.

Тому я думаю, що якщо ми рухаємося в напрямку поєднання гарантій безпеки та присутності європейських військ, це може стати кроком до членства в НАТО в майбутньому. Важливо, щоб ми не прибирали НАТО зі столу. Але це може бути ефективним стримувальним фактором, якщо зробити це правильно.

Де повинні розмістити миротворців

Щодо присутності європейських військ в Україні, пане Волкер, де саме вони повинні бути?

Ключове завдання – це чітко визначити, яка саме буде місія цих сил. Коли це буде визначено, можна відповідати на запитання про кількість, типи обладнання, місце розташування тощо.

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Якби це залежало від мене, я б сказав, що це місія з навчання та оснащення, яка передбачає власні можливості для протиповітряної оборони. Отже, вони безпосередньо сприятимуть ППО України.

Вони допомагатимуть навчати та оснащувати українські сили та матимуть можливості для реагування на майбутні атаки з боку Росії, навіть на великій відстані.

Я вважаю, що саме така має бути концепція. При такій концепції їх не потрібно розміщувати по всій лінії фронту. Насправді це може бути неефективно.

В Україні є добре навчені та досвідчені солдати, які можуть це робити. Ймовірно, європейські сили мають бути імплементовані в українські військові підрозділи позаду лінії фронту, де вони зможуть безпосередньо забезпечити навчання та оснащення. Що стосується чисельності, то мовиться про десятки тисяч, а не сотні тисяч.

Прогноз щодо переговорів

Як ви вважаєте, ми наближаємось до цієї угоди? Наскільки це реалістично?

Знаєте, попри все велике розчарування та тривогу в Україні зараз, я все ж маю відчуття, що справи рухаються в певному напрямку.

Мені здається, що ми отримаємо перемир'я, а потім зосередимось на стримуванні (Росії – 24 Канал), що передбачатиме присутність європейських військ, гарантії безпеки та подібні речі.

США, ймовірно, доведеться надати підтримку цьому і тоді присутність європейських військ розв'яже важливе питання для Сполучених Штатів – розподіл тягаря, оскільки США вважають, що вони робили забагато і хочуть побачити більше з боку Європи.

Отже, це шлях, куди ми йдемо: перемир'я, стримування та розподіл тягаря. І це, на мою думку, буде хорошим результатом, який буде певною мірою стійким.

Найкращий крок, який може зробити Трамп

Сенатор Ліндсі Грем запропонував механізм прискореного вступу України в НАТО у разі нового нападу Росії, якщо вона порушить мирну угоду. Чи є цей підхід реалістичним? Чи може він бути ефективною альтернативою?

Я вважаю, що це хороша ідея. Найкраща ідея – це просто зараз прийняти Україну до НАТО. Друга хороша ідея – це те, що сказав Грем. Однак я не думаю, що президент Трамп піде на це.

Я вважаю, що найкраще, на що ми можемо розраховувати від президента Трампа на цьому етапі, – це зобов'язання США підтримати європейських союзників, які надають гарантії безпеки для України, і не виключати членство в НАТО в майбутньому.

Якщо нам вдасться цього досягти, я думаю, це буде гарний результат, враховуючи погляди Трампа.

А як щодо "сірих зон"? Тривалий мир у Європі неможливий без чітких кордонів і ліквідації "сірих зон", які можуть заохочувати російську агресію. Як цього можна досягти без надання Україні повного членства в НАТО?

Ні, це неможливо. Саме в цьому і полягає суть. Ось чому я кажу, що не можна виключати це з порядку денного.

Краще зробити це зараз, але якщо неможливо – отримати щось для стримування і потім розглядати членство в НАТО. Однак, як ви правильно зазначили, це в кінцевому підсумку основні факти.

Ви не отримаєте сталого миру в Європі, поки не закриєте ці "сірі зони" і поки не буде стримання Путіна від нападу на будь-які країни.

Як сприймати угоду про рідкоземельні метали

Трамп заявив, що Україна фактично погодилася дозволити США мати доступ до своїх рідкоземельних металів в обмін на військову підтримку. Чи може така угода, яку ще не підписано, підірвати суверенітет України?

Не думаю. По-перше, це те, що Україна та Сполучені Штати робили б як партнери. Зараз ситуація така, що Україна не може повністю розвивати ці ресурси.

Вона має велику кількість багатства, але їй потрібні зброя та підтримка, і вона не може перетворити одне на інше, а США можуть допомогти в цьому.

Ми можемо допомогти перетворити ці ресурси в ту цінність, яку вони представляють, і отримати за це продовження військової підтримки для України. Це також зробить США зацікавленими та відданими безпеці України, оскільки наші власні інтереси будуть з цим пов'язані.

Тому я вважаю, що це хороша ідея. І я б сказав, що якщо ми зробимо це зараз, якщо Україна та США погодяться – це не кінець, події розгортатимуться з часом. З часом все може змінитися.

Тому я думаю, що для досягнення співпраці США та України у військових зусиллях і економічному відновленні – це, ймовірно, хороша ідея сьогодні. А завтра – новий день.

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Однак чи створюється прецедент, коли військова допомога обмінюється на природні ресурси?

Я думаю, що такий прецедент вже існує в Іраку. Подібне вже зробили й в Сирії. Однак головне тут те, що ми втратили можливість у США надавати військову підтримку Україні завдяки коштам платників податків. Ми не отримаємо голосів у Конгресі.

Ймовірно, президент не підтримає це, тому ми не зможемо просто надавати допомогу Україні у вигляді "подарунків". Це спосіб зробити ситуацію транзактивною, що є стійким і політично підтримуваним у США.

Ви могли б отримати підтримку цього в Палаті представників, Сенаті та від президента. Тому я вважаю, що це змінює динаміку між США та Україною, змінює її в позитивний та стійкий спосіб.

Чому Трамп назвав Зеленського диктатором

Однак інші заяви Трампа, наприклад про те, що Зеленський є "диктатором", вплинуть на європейську підтримку України? Чи не так? Чи не здається вам, що ми перебуваємо під загрозою того, що в цьому питанні щось зміниться?

Цікаво. Те, що робить Трамп і що він, здається, робить постійно, – це шокує людей, провокує їх і критикує. І це провокує реакцію.

Ось що ми бачимо в Європі – після шокуючої промови Джей Ді Венса, яка шокувала, на Мюнхенській безпековій конференції європейські лідери зібралися наступного понеділка, щоб обговорити, що вони можуть зробити самостійно для збільшення обороноздатності та підтримки України.

Вони роблять це з гніву і страху. Однак це саме те, що потрібно робити, і це те, що Трамп би хотів, щоб вони робили.

Тому попри те, що це викликає всі ці рівні роздратування, я також думаю, що це призводить до конструктивної реакції з боку Європи, щоб подивитися, що ще вони можуть зробити для України й для власної оборони.

Однак вам не здається, що ця риторика Білого дому грає на руку Кремля? На жаль, люди в Росії зараз щасливі через таку риторику.

Я також згоден з цим, я знаю, що це так. Ми не знаємо, що буде далі. Єдиний спосіб досягти припинення вогню – це змусити Путіна зупинити бойові дії. Не Україна почала цю війну, не Україна її розпалює, це Росія.

Тому якщо ви зможете змусити Росію зупинити війну – це буде позитивний результат. Якщо вони (росіяни – 24 Канал) щасливі, як ви кажете, вони можуть думати, що їм все зійшло з рук.

Однак це може означати, що Трамп зараз, встановивши деякі моменти, що їх радують, продовжить тиск на них на військовому, економічному та енергетичному фронті.

Мінливість Трампа та важкі місяці

Зараз багато людей намагаються створити різні теорії змови щодо слів Трампа та його команди, нібито за цим стоїть якийсь особливий зміст. Я не вірю, що в цьому є особливий сенс, чи не так?

Я не думаю, що ми повинні шукати пов'язаність, тому що Трамп каже одне вранці, а інше – в день. Він дуже мінливий.

Він одночасно займається багатьма речами – закрив USAID, погрожує митами Канаді, погрожує митами Європейському Союзу. Тепер він відмовився від мит щодо Китаю, намагається досягти угоди, але це може знову змінитися.

І, як я вже згадував, він тільки що звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів і керівників деяких військових служб. Дуже непередбачувано, дуже шокуюче, дуже драматично – і це просто його стиль дій. Я б не шукав жодного іншого пояснення цьому.

Чи всі в Сполучених Штатах погоджуються з ним? Я маю на увазі людей, які ближче до нього.

Коли ви говорите про людей, які ближче до нього, є люди, яких він призначив в уряд, є державний секретар, радник з національної безпеки. Вони виконують свою роботу, доповідають президенту, збирають інформацію, подають ідеї.

Однак Трамп – це єдина людина, яка приймає рішення. Це дуже централізована адміністрація.

Наразі це були всі мої запитання. Ми всі надіємося на зміни на краще.

Я сподіваюся, хоча це дуже розчаровує. Це емоційно дуже складно для українців. Це викликає гнів у людей. Однак я б намагався зосередитися на меті й не надто реагувати на Трампа як особистість.

Мета – закінчення війни, забезпечення безпеки України як суверенної, незалежної європейської демократії, щоб вона була в безпеці, не погоджуючись з російською окупацією української території, і поставити Україну на шлях економічного розвитку, більшого процвітання та членства в ЄС, а в кінцевому підсумку і в НАТО.

Ось куди ми повинні йти. Як би емоційно це не було важко, бо багато що викликає гнів у людей, я б все ж залишався зосередженим на меті.

Я просто хвилююся, що Трамп тепер ослабить наші позиції в цьому переговорному процесі.

Я вважаю, що справа не стільки в ослабленні позиції України, скільки в тому результаті обговорень з Україною, Росією, ЄС та іншими сторонами.

Тут я б хотів зауважити, що навіть Марко Рубіо одразу після зустрічі з Лавровим сказав, що будь-який результат буде таким, що буде погоджений усіма зацікавленими сторонами. Я б дотримувався цієї позиції. Це буде дуже важкий шлях наступні кілька тижнів і місяців, і я б зосередився на меті.