Кандидат на місце у реєстрі: як закон про олігархів вплине на Коломойського

Ігор Коломойський роками не полишає рейтинги найбагатших людей України. Наразі його статки оцінюють у щонайменше 1,8 мільярда доларів.

За будь-якої влади Коломойському закидали вплив на неї та участь в багатомільярдних схемах з "викачування" грошей держбюджету. На додаток до цього власний телеканал і бізнес з ознаками монополії – єдине в Україні підприємство з виробництва хлору для очищування питної води.

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Як на це реагує Коломойський

Очевидно, що цей непересічний і дуже скандальний бізнесмен є одним з перших кандидатів на місце в реєстрі олігархів. Навіть він сам це усвідомлює й сміється з такої перспективи.

Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути білою вороною й опинитись одному в цьому реєстрі. Однак я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом, тому яка вже різниця,

– заявив Коломойський.

Чи вплине це на бізнес олігарха

Верховна Рада 1 липня підтримала в першому читанні законопроєкт про олігархів, ініційований Володимиром Зеленським.

Внесення Коломойського в реєстр дійсно вплине на його бізнес найменше з усіх олігархів. Репутаційно він зазнає втрат. Однак український олігарх давно на гачку у правоохоронців США, тому складнощі з банками й інвесторами у нього існують вже давно.



Внесення Коломойського у реєстр олігархів вплине на його бізнес / Фото "Цензор. НЕТ"

"Це ускладнює життя Коломойського у питанні перевірки його доброчесності в банках, його коштів, персони. Коли він відкриває рахунки, то це суттєво ускладнює його життя", – розповів журналіст Сергій Лещенко.

Ухвалення закону намагатимуться відтермінувати

Коломойський публічно не бідкається та випромінює спокій. Його лобісти у Верховній Раді усім на подив підтримали законопроєкт про олігархів у першому читанні. На думку експертів, тепер документ почнуть активно спамити законодавчими правками, щоб відтермінувати ухвалення.

Однак є один фактор, який може мати фатальні наслідки у разі включення Коломойського в реєстр олігархів. Він стосується можливого запиту Вашингтону щодо видачі їм олігарха через "відмивання" грошей у США.

Ситуація з Коломойським цікава з тим, що в Україні немає договорів про екстрадицію з тими країнами, які ведуть проти нього слідства, зокрема із США. Закон про олігархів у кінцевому варіанті допоможе розв'язати проблему недоторканості,

– заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Що чекатиме на Коломойського

Чи вдасться екстрадувати олігарха до США – невідомо. Втім, якщо Коломойський потрапить до реєстру олігархів, йому заборонять фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації.

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Також щороку він буде змушений публікувати декларацію з усіма своїми численними активами. Водночас чиновникам, з якими зустрічається олігарх, доведеться звітувати про це. Однак усі ці нововведення навряд чи суттєво погіршать життя олігарху.

"Коломойському все одно, чи буде він у тому реєстрі, тому що на ньому вже є чорна мітка міжнародних правоохоронних органів та Держдепу – щодо нього вже є санкції. Йому та членам його родини заборонено в'їзд в Америку", – заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Зеленський може увійти в історію

Експерти визнають, що боротьба з олігархами – справа складна й потрібна. Однак від Офісу Президента очікують не популістичних законопроєктів, а дієвих обмежень для фінансово-промислових груп, які за 30 років монополізували економіку та політику.



Зеленський може увійти в історію / Фото Офісу Президента

Якщо Банковій вдасться зменшити їхній вплив на процеси в країні та створити однакові правила гри для всіх, то Зеленський може увійти в історію.

Однак президент може й "вляпатись" у неї, якщо реєстр олігархів виявиться лише інструментом маніпуляцій і тиску на незручних бізнесменів.