The Economist розповів, як Залужний не потрапив у пастку та перехитрив росіян у Бахмуті

Штурмуючи Бахмут, мета Росії також полягала у тому, щоб залучити значні резерви України. Проте головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не потрапив до пастки.

Про це йдеться у матеріалі The Economist. У виданні зазначають, що використання резервів значно б ускладнило український контрнаступ.

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Як Залужний уникнув пастки росіян

Також журналісти наголошують, що битва за Бахмут призвела до набагато більших втрат з боку Росії, ніж України. У The Economist розповіли, як генерал Залужний уникнув очевидної пастки.

Замість того, щоб кинути значні резерви в Бахмут для порятунку міста, яке має набагато більш символічне, ніж військове значення, він відправив війська за кордон для тренувань на новій техніці,

– йдеться у матеріалі.

Тобто йдеться про те, що цієї зими росіяни сподівалися на те, що у боях за Бахмут Україна використає ті резерви, які накопичують для контрнаступу. Видання відзначає, що Бахмут більше має символічну цінність, ніж військову.

Натомість чимало українських воїнів відправили на навчання за кордон, зокрема на полігоні Графенвер у східній Баварії в Німеччині. Там американці проводять навчання, мета яких – об'єднати піхоту, бронетехніку, артилерію та інші види бойової техніки, щоб вони були задіяні разом у бойових діях, а не послідовно.

Щомісяця через Графенвер проходитиме щонайменше 1 батальйон українських воїнів. Однак західні партнери не впевнені, що їхніх зусиль досить – чимало українських військових з-поміж мобілізованих мають обмежений військовий досвід і їх значно більше, ніж можна навчати на полігоні. Крім того, для Заходу зараз дуже серйозно постає питання боєприпасів.

Однак водночас російська армія у гіршому становищі. Наприклад, аналітики припускають, що якщо Росія все ж зможе захопити Бахмут і почне прориватися далі в Донецькій області, то їй потрібно буде задіювати обмежені резерви і навіть перекидати війська з інших напрямків фронту, що зробить певні ділянки вразливими, а це створить можливості для нашого контрнаступу.

У виданні запевняють, що Залужний розраховує, що створить три нові армійські корпуси. Кожен складатиметься з шести бригад і налічуватиме по 20 тисяч військових – загальна кількість становитиме близько 60 тисяч.

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