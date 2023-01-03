Не лише "бо не втік": російський журналіст про те, як Зеленський переграв Путіна

Зеленський переграв Путіна за багатьма показниками. Загалом український народ переміг Росію завдяки своєму бойовому духу, вмінням тощо.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Загалом Володимир Зеленський і сам змінився за рік, а в мережі порівняли новорічні звернення Президента цього року й минулого.

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Бойовий дух українців

Накі зазначив, що вплив Зеленського не можна переоцінювати й недооцінювати. У цьому сенсі гарно виглядає обкладинка журналу Times, на якому зображено Зеленського й народ України. Крім уміння воювати, важливий і бойовий дух.

Перші тижні війни українська армія воювала без західної зброї, постачань, навіть без перспектив цих постачань, коли Німеччина розповідала, як вона шоломи постачатиме в Україну. Без переваги за кількістю людей, бо коли мобілізація лише починалася, багато хто пам'ятає, як у Києві роздавали автомати всім, хто бажав його обороняти,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що Україна втримала навалу на початку завдяки бойовому духу українців й Зеленському. Ми знаємо, що були прямі накази російським солдатам вбити Президента України. Путін звертався до українських солдатів із закликом убити Зеленського, мовляв, з ними диктатор потім домовиться.

"Зеленський має величезний вплив на цю війну, показуючи волю боротись зі своїм народом, ризикувати разом з ними. Коли російські пропагандистські медіа розповідали, як Зеленський поїхав, він вийшов на вулицю в Києві і показав, що він в Україні", – наголосив Накі.

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Українське політичне керівництво готове ризикувати

За його словами, Зеленський показав на самому початку, що є шанс, віра, воля до перемоги. Його поїздки до Бахмута на лінію фронту зміцнює бойовий дух українців. Це впливає на бійців, допомагає їм, а керівництво показує, що готове ризикувати разом зі своїми громадянами.

Ця подія надала сил і надавала сил, бо це не поодинокий випадок. Зеленський у тому ж дусі продовжує свої звернення, поїздки на фронт тощо. Це продовжує підтримувати українських громадян у тій складній ситуації, у якій вони опинилися зараз,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

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