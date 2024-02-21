"Героїзм піхоти в пекельних умовах": Жорін розповів про актуальну ситуацію в Авдіївці

Нині ситуація на Авдіївському напрямку суттєво змінилася, порівняно з тими подіями, які відбувалися у самому місті. Однак ворог не відмовився від своїх наступальних планів й намагається далі прорвати оборону ЗСУ.

В ефірі телемарафону заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що нині відбувається на Авдіївському напрямку. Він наголосив, що бої на цій ділянці – це сторінка героїзму українських захисників, передає 24 Канал.

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Як змінилася ситуація на Авдіївському напрямку

Жорін повідомив, що нині ситуація на Авдіївському напрямку суттєво змінилася. Нині українські захисники перегрупувалися на більш зручні тактичні рубежі, на яких зручно утримувати оборону. На цих позиціях, як повідомив Жорін, зараз оборонці й виконують бойові задачі.

Ситуація суттєво змінилася, порівнюючи тими подіями, що відбувалися безпосередньо у місті. Те, що відбувалося у місті, – це сторінка героїзму піхоти в надзвичайно складних, нерівних та пекельних умовах. При чому не в зовсім зручному тактичному положенні, з ворогом, який переважає, з постійними КАБами,

– наголосив Жорін.

Разом з тим, ворог не полишив своїх спроб та намагань і вже продовжує свої наступальні дії за межами міста. В основному зусилля ворога зосередженні в наступі на населений пункт Ласточкине. Жорін повідомив, що туди перекидають величезну кількість і особового складу, і техніки. Лише сьогодні зранку там вже було підбито 5 одиниць БМП і знищено декілька рот піхоти. Жорін наголосив, що це не разова така атака, а вже постійні протягом декількох діб спроби штурмів з технікою і без. Окупанти намагаються то пішки йти, то застосовують техніку й навіть танки.

"В них достатньо сил, щоб продовжувати наступальні дії. Тільки ми тепер знаходимося в кращому тактичному положенні. Перевага сил там суттєво не змінилася. У ворога й досі багато техніки, особового складу, працює авіація", – повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади.

Окрім того, зараз почали траплятися випадки, коли російські військові почали атакувати позиції ЗСУ безпілотниками типу "Ланцет". Жорін зауважив, що росіяни раніше не вдавалися до такої тактики.

Зараз вони роблять абсолютно все, щоб продавити нашу оборону на тих рубежах, які ми її займаємо. Успіху на цю мить вони не мають,

– підсумував Жорін, розповідаючи про ситуацію на Авдіївському напрямку.

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