Середня зарплата в Україні постійно зростає навіть попри коронакризу. Та чи насправді в українців зростають доходи, якщо врахувати інфляцію та падіння гривні відносно інших валют?

Як змінювалася зарплата

На початку року мінімальна зарплата в Україні становила 4 723 гривні, але з вересня її підняли до 5 тисяч гривень. Проте реальну картину краще спостерігати за динамікою розміру середньої зарплати.

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Як повідомляє Держстат у серпні середня зарплата по Україні знизилася на 3% у порівнянні з липнем і становить 11 446 гривень до оподаткування. Проте це на 8,6% більше, ніж у серпні минулого року.

Якщо рахувати з початку року, то середня зарплата збільшилася на 719 гривень. У матеріалі 24 каналу ми спробували розібратися чи справді українці стали багатшими на ці 700 гривень чи інфляція разом з девальвацією "з’їли" це підняття.

Вплив девальвації на доходи в євро та доларах

Ми підрахували середньомісячний курс гривні до долара та євро, починаючи з січня 2020 та зіставили із середньою зарплатою у гривні. Попри зростання зарплати у гривні, у доларах та євро українська середня зарплата впала.

У січні середньомісячна зарплата становила 445 доларів, а в серпні – 416 доларів. У євро ми втратили ще більше із 400 у січні до 352 євро зарплати у серпні.

Влив інфляції на купівельну спроможність українців

А от інфляція навпаки поки мало вплинула на купівельну спроможність українців та зарплати, склавши 2,5% за підсумками січня-серпня.

У січні середня зарплата була 10 727 гривень. Ті ж самі послуги та товари, що можна було купити у січні за цю суму, у серпні коштували б на 2,5% більше, тобто 10 995 гривень. Нагадаємо, що середня зарплата у серпні склала 11 446 гривень. Тож, якщо враховувати лише інфляцію, то доходи українців зросли.

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Прогнози

Прогнозують, що українська гривня буде падати й надалі. НБУ встановив курс гривні 30 вересня на рівні 28,3 гривні за долар.

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.

за долар. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Експерти в консенсус-прогнозі також спрогнозували середню зарплату наступного року – 12 350 гривень. У доларах (якщо брати прогноз 28,6 гривні) це 432 долари, що є меншою сумою ніж у січні цього року.

Також прогнозують зростання інфляції. За прогнозами НБУ, інфляція до кінця року може зрости до 4,7%. Міністерство економіки України спрогнозувало, що на початку 2021 року зросте рівень інфляції.

До слова, НБУ таргетує інфляцію, тобто намагається її тримати в межах цілі в 5%. Насправді інфляція в розумних межах – це позитивне явище, яке стимулює розвиток. А от дефляція (коли ціни падають) – дуже небезпечне для економіки явище.

Середні зарплати в Україні за областями

Очікувано, що найвища зарплата у Києві – 16 795 гривень. Високі зарплати також у неокупованій частині Донецької області (12 660 гривень), Київській (11 803 гривні) та Дніпропетровській (11 619 гривень).

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Натомість найнижчі зарплати отримують мешканці Чернівецької області (8 996 гривень), Волинської (9 129 гривень) та Херсонської областей (9 245 гривень).

Середні зарплати за діяльністю

Найбільше заробляють і сфері "інформація та телекомунікації" – в середньому майже 20 тисяч гривень. До цієї категорії належать програмування, радіо, телебачення, ЗМІ, виробництво фільмів тощо. Схожі зарплати й у "фінансовій та страховій діяльності".

Натомість найменше заробляють ті, хто працює в "тимчасове розміщення й організація харчування". Це готелі, ресторани, кафе тощо. Вони в середньому отримували 6 224 гривні до оподаткування. Також низькі зарплати в освітян та медиків – трохи більше ніж 8 тисяч гривень.