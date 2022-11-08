Я б не хотів бути російським солдатом: Ходжес спрогнозував, що буде з фронтом взимку

Багато експертів висловлюють абсолютно різні думки щодо того, як розвиватиметься хід подій взимку для української та для російської армій. Однак окупанти мають очевидні проблеми, які взимку лише погіршать їхнє становище.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес.

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Ходжес зізнався, що не хотів би опинитися шкурі новопризваного російського солдата. І річ не в тому, що екскомандувач американської армії в Європі не хоче там бути. Точніше – не лише в тому. За словами Ходжеса, у нього б не було потрібного спорядження.

Я б одразу поліз у залиту водою траншею, оточений такими ж людьми, які не хочуть там бути, і водночас розуміючи, що українці наступають. Це жахлива ситуація. А також усвідомлення того факту, що начальству на мене начхати, і я не буду мати того, що мені потрібно,

– спроєктував ситуацію Ходжес.

Він погодився, що українці будуть в таких самих погодних умовах, але вони набагато краще до цього пристосовані. До того ж за спинами українських бійців 50 держав, які надають їм обладнання.

"Головне – позаду є українська земля, яка дає все те, що треба. І я йду вперед. Тут в українців є перевага", – підкреслив він.

Що буде з контрнаступом ЗСУ

Ходжес пояснив, що земля на Півдні України, коли намокне, стане болотом. Нею дуже важко пересуватися, а відтак наступ ЗСУ уповільниться порівняно з тим, що було у вересні.

Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян. Вони не хочуть залишити ворогу жодного шансу для зміцнення оборони чи кращої підготовки мобілізованих. Українці дадуть собі раду з цим,

– впевнений американський військовий.

Як бійцям вижити під час холодів

Як зазначив Ходжес, для цього потрібно:

мати дисципліну,

сержантів, які б змушували їх слідкувати за станом шкарпеток,

сушити одяг, робити все те, щоб не захворіти,

ротація людей, щоб одні і ті ж постійно не мерзли на холоді,

гаряча їжа та пиття.

"Ми це вивчили за тисячі років світової історії. Українці з цим всім впораються. А от в росіян не буде відповідної логістики, щоб це все зробити. Отож українці будуть почуватися набагато краще в цих суворих зимових умовах. Але зима уповільнить наступ", – підсумував він.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зимовий період може стати переломним у звільненні українських територій. Він переконаний, що зима може привести до швидкої деокупації України. Він додав, що українські захисники йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів.

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Повне інтерв'ю з генералом Беном Ходжесом читайте на сайті 24 каналу 9 листопада, об 11:00.