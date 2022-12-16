Росія фізично знищує українські міста та села: Зеленський назвав єдиний шлях, як це припинити
Володимир Зеленський розповів, як можна припинити постійні російські обстріли. Але цього не вийде зробити без допомоги інших держав.
Під час звернення 15 грудня Володимир Зеленський розповів, що росіяни кидають в наступ все, що бачать. При цьому вони безперебійно обстрілюють українські міста, повідомляє 24 канал.
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Як зупинити Росію
Володимир Зеленський повідомив, що єдиний шлях, як припинити російський терор – це витіснити окупантів з території України. Також необхідно продовжувати тиск на Росію та постійно шукати нові способи притягнути до відповідальності всіх причетних до російської агресії:
- кожного російського терориста,
- кожного російського олігарха, який допомагає країні-терористці,
- кожного пропагандиста,
- російських посадовців.
Сьогодні загинула волонтерка Червоного Хреста
За цю добу Росія понад 16 разів обстріляла Херсон і так щодня. Під час чергового російського обстрілу міста снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста, внаслідок чого загинула волонтерка-парамедикиня.
Також, як і кожного дня, сьогодні ворог знову обстрілював громади Харківської області та населені пункти Донбасу.
Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони,
– сказав президент.
Він подякував усім, хто воює на фронті, зокрема на Донбасі й Півдні, тримає кордон, захищає наше небо і громадян й працює для України.