Обійми, сльози та тривале лікування: як зустрічали 17 прикордонників, які повернулися з полону
Джерело:ДПСУ
Держприкордонслужба вже зустріла перших 17 прикордонників, звільнених під час наймасштабнішого обміну полоненими.
Усі прикордонники повернулись додому з важкими пораненнями. Тому тепер вони перебувають під наглядом відомчих медиків.
До теми Операція кілька разів зривалася, – Жорін про звільнення з полону оборонців "Азовсталі"
Усі прикордонники мають важкі поранення
На відео видно, у якому стані перебувають оборонці України. У багатьох з них немає кінцівок, проте вони нарешті повернулись додому й перебувають у турботливих руках.
У відомстві підкреслили, що чекають на повернення решти прикордонників, які все ще перебувають в полоні.
Нагадаємо, наприкінці червня Україна та Росія провели наймасштабніший обмін полоненими. Додому повернулись одразу 144 захисників України, більшість з яких – оборонці "Азовсталі".
Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.
До слова, серед звільнених прикордонників був і Павло Піковець. Після прибуття в Україну його одразу повезли у лікарню для проходження подальшого лікування від поранення. До нього швидко приїхала його дружина. Вона щаслива, що він нарешті повернувся додому.
Кого вдалося звільнити з російського полону
Загалом під час цього обміну Україні вдалося звільнити:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 бійців Військово-морських сил;
- 28 бійців Збройних Сил України;
- 17 бійців Державної прикордонної служби України;
- 9 бійців Територіальної оборони;
- 1 бійця Національної поліції України.
До теми – Захисник "Азовсталі" розповів, як росіяни ставляться до полонених: дивіться відео