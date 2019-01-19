Як релігійність батьків впливає на майбутнє дітей

За спостереженнями американських учених, виховані у вірі люди щасливіші за своїх ровесників з нерелігійних сімей.

Про це пише American Journal of Epidemiology.

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Учені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Т. Х. Чана в 1999 році попросили 16 882 дітей (середній вік – 14,7 років) заповнити анкету, де потрібно було вказати стать, вік, походження, освіту, відомості про добробут і здоров'я батьків, а також про віру в родині. Також дітей попросили розповісти, як часто вони ходять на службу, моляться або медитують.

З учасниками дослідження зв'язувалися ще кілька разів – в 2007-му, 2010-му і 2013-му роках, коли їм було від 23 до 30 років. Випробовуваних попросили розповісти про фізичне і душевне здоров'я. В цьому етапі дослідження брали участь близько 7500 осіб.

Але і цієї вибірки вистачило, щоб з'ясувати: у тих, хто в дитинстві відвідував службу хоча б раз на тиждень, показник задоволеності життям був вищим на 18%, ніж у їх нерелігійних однолітків.

Крім того, виросли в релігійних сім'ях люди рідше курили і вживали наркотики, а також рідше стикалися з інфекціями, що передаються статевим шляхом.

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Однак інше дослідження показало, що діти з релігійних сімей більш жорстокі, ніж їх однолітки, а ще вони частіше скупилися.

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